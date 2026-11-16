LTCG टैक्स की अटकलों पर लगा ब्रेक, CBDT चेयरमैन ने एक झटके में कर दिया 'गेम ओवर'! बजट 2027 तक करना होगा इंतजार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर को बताया कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स सिस्टम में बदलाव के प्रस्तावों पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन इस मामले पर केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा कोई फैसला लिए जाने की संभावना कम है।

अग्रवाल ने कहा, "LTCG को लेकर मिले प्रस्तावों पर अभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है। बजट से पहले LTCG को तर्कसंगत बनाने को लेकर कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है।" उन्होंने ये बात इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 'टैक्सपेयर्स लाउंज' के उद्घाटन के मौके पर बोली।

इनकम टैक्स रिफंड में 25% की बढ़ोतरी यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंडस्ट्री बॉडी और बाजार के प्रतिभागियों ने 2027-28 के केंद्रीय बजट से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की है, जिसमें टैक्स दरों और छूटों में बदलाव शामिल है।

अग्रवाल ने बताया कि इस साल इनकम टैक्स रिफंड में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारण प्रोसेसेज को सुव्यवस्थित करना और रिफंड मिलने के समय में सुधार लाना है।

टैक्स रिफंड की प्रोसेस में सुधार अग्रवाल ने कहा, "पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हो रही थी। इस साल प्रोसेस को सुव्यवस्थित किए जाने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं। इसलिए, इस बार रिफंड की राशि 25% अधिक है।" CBDT चेयरमैन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले असेसमेंट साइकिल में करदाताओं को रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ा था।

विभाग प्रोसेसिंग के समय को बेहतर बनाने और टैक्स प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए काम कर रहा है।