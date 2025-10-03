लोहा खोदने वाली कंपनी की शेयर ने 6 महीने में दोगुना किया पैसा, गिरते बाजार में आज फिर 20 फीसदी भागा

आज शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद KIOCL के शेयर (KIOCL share price) में 20% का अपर सर्किट लगा। शेयर ₹528.80 पर पहुंचा। इस तेजी का कारण स्पष्ट नहीं है लेकिन इसे वॉल्यूम में वृद्धि से जोड़ा जा रहा है। KIOCL जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन है। पिछले छह महीनों में इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है।

नई दिल्ली। KIOCL के शेयर (KIOCL share price) में गिरते हुए स्टॉक मार्केट में आज गजब की तेजी देखने को मिली। ट्रेड के दौरान इसमें 20 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। यह ₹528.80 , जो पिछले बंद से लगभग 20% अधिक है। इसके बढ़ने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। यह तेजी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हो सकती है। KIOCL के शेयर की कीमत 3 अक्टूबर, 2025 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

KIOCL, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कंपनी है, जिसे मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त है। यह एक निर्यात-उन्मुख इकाई है, जिसकी लौह अयस्क खनन, निस्पंदन तकनीक और उच्च-गुणवत्ता वाले पेलेट के उत्पादन में विशेषज्ञता है। कंपनी डीआर-ग्रेड पेलेट बनाती है और कर्नाटक के मैंगलोर में 3.5 एमटीपीए आयरन-ऑक्साइड पेलेट प्लांट संचालित करती है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मर्चेंट पेलेट प्लांट है। कंपनी खनिज अन्वेषण में लगी हुई है और उसने लौह अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर आदि के क्षेत्र में गतिविधियां की हैं। कुल मिलाकर इसने वित्त वर्ष 2024 तक 36 परियोजनाओं को संभाला है, जिनमें 27 पूर्ण और 9 प्रगति पर हैं।

KIOCL के शेयर ने 6 महीने में दोगुना किया पैसा हाल ही में शेयर में तेज उछाल देखने को मिला है। महीनों में शेयर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने 3 महीने का रिटर्न 49.24% रहा। जबकि 6 महीने में इसने निवेशकों का पैसा दोगुना अधिक कर दिया। KIOCL के शेयर ने 6 महीने में 113.64% का रिटर्न दिया है। हालांकि शेयर में अल्पकालिक लाभ मजबूत दिख रहा है, लेकिन 1 साल रिटर्न 12.22 फीसदी है जो अपेक्षाकृत कम है।