₹390 पर जाएगा ITC का शेयर? 22 एनालिस्ट्स ने दी BUY रेटिंग;  FMCG कारोबार का 14 तिमाहियों में बेस्ट परफॉर्मेंस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईटीसी लिमिटेड का शेयर मंगलवार 3 नवंबर को फोकस में रहेगा, क्योंकि कल कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। नतीजों के अनुसार, सिगरेट कारोबार को छोड़कर कंपनी के बाकी सभी बिजनेस ने शानदार प्रदर्शन किया। सिगरेट कारोबार में वॉल्यूम ग्रोथ में लगातार गिरावट देखी गई है।

सितंबर तिमाही में, ITC के सिगरेट कारोबार का EBIT पिछले साल के मुकाबले 27% गिर गया। वहीं, अवैध सिगरेट और तस्करी के सामान की बढ़ती हिस्सेदारी के बीच, सिगरेट के वॉल्यूम में पिछले साल की तुलना में 7% से 8% की गिरावट आई।

FMCG कारोबार में जोरदार ग्रोथ ITC के FMCG कारोबार में पिछले 14 तिमाहियों की सबसे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की गयी। इसके मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ। कंपनी के पेपरबोर्ड कारोबार का रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 36% बढ़ा, जबकि इसका EBIT 48% बढ़ा। एग्री कारोबार का रेवेन्यू 12% बढ़ा।

अधिकतर एनालिस्ट्स ने दी BUY रेटिंग ITC पर 38 एनालिस्ट नजर रखे हुए हैं। इनमें से 58% (यानी 22 एनालिस्ट) ने इस स्टॉक पर "खरीदने" (buy) की सलाह दी है, जबकि 15 एनालिस्ट ने "होल्ड" (hold) करने की रेटिंग दी है। एक एनालिस्ट ने इस स्टॉक पर "बेचने" (sell) की सलाह दी है।

JPMorgan ने आईटीसी पर "न्यूट्रल" रुख बनाए रखा है और इसका प्राइस टारगेट ₹310 तय किया है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर (266 रुपये - सोमवार का क्लोजिंग लेवल) से इसमें 16.5% की तेजी की संभावना है।

फर्म ने अपने नोट में लिखा है कि ITC अपने सिगरेट पोर्टफोलियो मिक्स में बदलाव कर रही है, जिसमें RSFT और DSFT की हिस्सेदारी लगभग एक-दूसरे के करीब आ रही है।