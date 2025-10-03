कल शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार? BSE और NSE में ट्रेडिंग होगी या नहीं

कल शनिवार होने की वजह से शेयर बाजार बंद रहता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शनिवार, 4 अक्टूबर को मॉक ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया है। मॉक ट्रेडिंग विभिन्न क्षेत्रों (What is meant by mock trading) जैसे इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी होगा।

मॉक ट्रेडिंग सत्र ट्रेडिंग प्रणालियों और बुनियादी ढांचे का परीक्षण करने, आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करने और ब्रोकरों और यूजर्स को वित्तीय जोखिम के बिना नई प्रणालियों से परिचित होने में मदद करते हैं।

· ऑफर प्रविष्टि और मिलान अवधि

आवधिक कॉल नीलामी (1 घंटे के 4 सत्र)

एसपीओएस स्क्रिप्स के लिए ट्रेडिंग *#

आईपीओ और पुनः सूचीबद्ध स्क्रिप्स के लिए विशेष प्री-ओपन #

तीसरे पक्ष के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ट्रेडिंग सदस्य भी इस अवसर का उपयोग विभिन्न कार्यात्मकताओं (असाधारण बाजार स्थितियों सहित) के लिए मॉक ट्रेडिंग सत्र के दौरान अपने संबंधित ट्रेडिंग एप्लिकेशन का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कॉल नीलामी सत्र, जोखिम-घटाने का तरीका, ट्रेडिंग हॉल्ट, ब्लॉक डील आदि।

ट्रेडिंग सत्र कितने बजे कितने बजे तक लॉगइन का समय सुबह 10:15 बजे दिन के 11 बजे ट्रेडिंग दिन के 11 बजे 03:30 दोपहर तक

BSE के मुताबिक एक्सचेंज ने शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए एक मॉक ट्रेडिंग सत्र निर्धारित किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ट्रेडिंग और जोखिम प्रबंधन में प्रयुक्त या उससे संबंधित सॉफ्टवेयर के परीक्षण के संबंध में दिनांक 1 दिसंबर 2020 के एक्सचेंज नोटिस संख्या 20201201-22 का भी अवलोकन करें। सदस्य सेबी के दिनांक 24 नवंबर, 2020 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MRD1/DSAP/CIR/P/2020/234 के अनुसार अपनी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉक ट्रेडिंग सत्र या यूएटी वातावरण में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

सूचीबद्ध विक्रेताओं के तृतीय पक्ष ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या आईएमएल/ईटीआई एपीआई के माध्यम से इन-हाउस विकसित प्रणालियों का उपयोग करने वाले ट्रेडिंग सदस्य इस अवसर का उपयोग विभिन्न कार्यात्मकताओं (असाधारण बाजार स्थितियों सहित) के लिए मॉक ट्रेडिंग सत्र के दौरान अपने संबंधित ट्रेडिंग एप्लिकेशन का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं, जैसे जोखिम-कम मोड, ट्रेडिंग हॉल्ट, आदि।

बाज़ार सहभागियों को ध्यान रखना चाहिए कि मॉक ट्रेडिंग केवल परीक्षण और परिचय के उद्देश्य से है और इस मॉक ट्रेडिंग से होने वाले ट्रेडों पर कोई मार्जिन दायित्व या पे-इन और पे-आउट दायित्व नहीं होगा और न ही कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न होंगे। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे मॉक ट्रेडिंग सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लें।

सोर्स- BSE , NSE