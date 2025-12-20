Infosys Share अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 56% क्यों उछला, कंपनी का आया जवाब; क्या सोमवार को रॉकेट बनेंगे शेयर?

नई दिल्ली। कल जब शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बंद था तब अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट Infosys ADR में गजब की तेजी देखने को मिली। यह शेयर करीब 56 फीसदी तक उछल गया। ऐसे में अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस (Infosys Share Price) ने शनिवार, 20 दिसंबर को स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी का कहना है कि 19 दिसंबर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर उसके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) में आई तेजी के पीछे कोई भी ऐसा मटेरियल इवेंट नहीं है, जिसकी जानकारी देना अनिवार्य हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकी बाजार में Infosys के ADR शुक्रवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव के बाद 5.68% की बढ़त के साथ $20.27 पर बंद हुए। आंकड़ों के मुताबिक, ट्रेडिंग वॉल्यूम 35 लाख से अधिक पहुंच गया, जबकि आमतौर पर यह करीब 3 लाख के आसपास रहता है। सत्र के दौरान ADR ने $30 का इंट्राडे हाई भी छुआ।

इंफोसिस ने इस तेजी पर क्या कहा है? Infosys के फाइलिंग के अनुसार, 19 दिसंबर को NYSE पर ADR के दामों में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दो बार वोलैटिलिटी ट्रेडिंग पॉज ट्रिगर किए गए। कंपनी ने कहा, यह जानकारी पारदर्शिता के हित में और किसी भी तरह की अनावश्यक अटकलों से बचने के लिए जारी की जा रही है।

क्लास एक्शन मुकदमों पर भी अपडेट एक अन्य फाइलिंग में Infosys ने अपनी सहायक कंपनी इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम (Infosys McCamish Systems LLC) से जुड़े कुछ क्लास एक्शन मुकदमों पर अपडेट दिया। कंपनी ने बताया कि 18 दिसंबर को अदालत ने मैककैमिश और उसके कुछ ग्राहकों के खिलाफ दायर मुकदमों के सेटलमेंट को अंतिम मंजूरी दे दी है।

दरअसल नवंबर 2023 में इंफोसिस ने इन मुकदमों को लेकर एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल होने की जानकारी दी थी। इसके बाद 13 मार्च 2025 को McCamish और वादी पक्ष के बीच प्रस्तावित सेटलमेंट की शर्तों पर सहमति बनी। सेटलमेंट के तहत McCamish ने 1.75 करोड़ डॉलर (17.5 मिलियन डॉलर) के फंड में भुगतान करने पर सहमति जताई।

कंपनी ने बताया कि यदि 30 दिनों के भीतर इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, तो सेटलमेंट प्रभावी हो जाएगा और बिना किसी दायित्व की स्वीकृति के सभी आरोपों का निपटारा हो जाएगा।