    Infosys Share अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 56% क्यों उछला, कंपनी का आया जवाब; क्या सोमवार को रॉकेट बनेंगे शेयर?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इंफोसिस के शेयर (Infosys Share Price) में 56% की उछाल आई है, जिससे निवेशकों में उत्सुकता है कि क्या सोमवार को भारतीय स्टॉक म ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। कल जब शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बंद था तब अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट Infosys ADR में गजब की तेजी देखने को मिली। यह शेयर करीब 56 फीसदी तक उछल गया। ऐसे में अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस (Infosys Share Price) ने शनिवार, 20 दिसंबर को स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी का कहना है कि 19 दिसंबर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर उसके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) में आई तेजी के पीछे कोई भी ऐसा मटेरियल इवेंट नहीं है, जिसकी जानकारी देना अनिवार्य हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी बाजार में Infosys के ADR शुक्रवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव के बाद 5.68% की बढ़त के साथ $20.27 पर बंद हुए। आंकड़ों के मुताबिक, ट्रेडिंग वॉल्यूम 35 लाख से अधिक पहुंच गया, जबकि आमतौर पर यह करीब 3 लाख के आसपास रहता है। सत्र के दौरान ADR ने $30 का इंट्राडे हाई भी छुआ।

    इंफोसिस ने इस तेजी पर क्या कहा है?

    Infosys के फाइलिंग के अनुसार, 19 दिसंबर को NYSE पर ADR के दामों में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसके चलते स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दो बार वोलैटिलिटी ट्रेडिंग पॉज ट्रिगर किए गए। कंपनी ने कहा, यह जानकारी पारदर्शिता के हित में और किसी भी तरह की अनावश्यक अटकलों से बचने के लिए जारी की जा रही है।

    क्लास एक्शन मुकदमों पर भी अपडेट

    एक अन्य फाइलिंग में Infosys ने अपनी सहायक कंपनी इंफोसिस मैककैमिश सिस्टम (Infosys McCamish Systems LLC) से जुड़े कुछ क्लास एक्शन मुकदमों पर अपडेट दिया। कंपनी ने बताया कि 18 दिसंबर को अदालत ने मैककैमिश और उसके कुछ ग्राहकों के खिलाफ दायर मुकदमों के सेटलमेंट को अंतिम मंजूरी दे दी है।
    दरअसल नवंबर 2023 में इंफोसिस ने इन मुकदमों को लेकर एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल होने की जानकारी दी थी। इसके बाद 13 मार्च 2025 को McCamish और वादी पक्ष के बीच प्रस्तावित सेटलमेंट की शर्तों पर सहमति बनी। सेटलमेंट के तहत McCamish ने 1.75 करोड़ डॉलर (17.5 मिलियन डॉलर) के फंड में भुगतान करने पर सहमति जताई।
    कंपनी ने बताया कि यदि 30 दिनों के भीतर इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, तो सेटलमेंट प्रभावी हो जाएगा और बिना किसी दायित्व की स्वीकृति के सभी आरोपों का निपटारा हो जाएगा।

    Infosys Share Price कितना है?

    भारतीय बाजार में Infosys का शेयर पिछले कारोबारी सत्र में 0.7% की बढ़त के साथ ₹1,638 पर बंद हुआ। हालांकि, साल 2025 में अब तक शेयर करीब 13% गिर चुका है।

    बीएसई और एनएसई पर इंफोसिस के शेयर में आएगी तेजी

    बीएसई और एनएसई पर कारोबार फिर से शुरू होने पर इंफोसिस के शेयरों के आउटलुक के बारे में पूछे जाने पर अनुज गुप्ता ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से इंफोसिस के शेयर सकारात्मक रुझान में दिख रहे हैं। इस सप्ताह इसमें 2.53% की वृद्धि हुई है और दिसंबर 2025 से अब तक इसमें 5.04% की वृद्धि हुई है, जो ₹1638 के स्तर पर बंद हुआ है। यह लगातार तीसरा महीना है जब इसमें वृद्धि हुई है। इसने हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। सपोर्ट ₹1,550 और ₹1,470 के स्तर पर दिख रहा है, जबकि अल्पावधि में रेजिस्टेंस ₹1,680 और ₹1,750 के स्तर पर है। कारोबार तेजी के रुझान में है और आगे बढ़ने की उम्मीद है।"

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

