भारत का पहला 'जैन डॉग बिस्किट' हुआ लॉन्च, जिससे बनाई उसके शेयर में गजब की तेजी; ₹13 का शेयर ₹1500 के हुआ पार!

नई दिल्ली। भारत में पहला जैन डॉग बिस्किट आ चुका है। इस बिस्किट का 'स्नैकी जैन' है। यह अपनी तरह का पहला और विशेष रूप से पालतू जानवरों के लिए भारत का पहला जैन फंक्शनल फूड उत्पाद (Fredun Pharmaceuticals share price) है। फार्मास्युटिकल कंपनी फ्रेडुन ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रमुख ब्रांड फ्रेओसी के तहत विकसित स्नैकी जैन, पालतू जानवरों के पोषण में अहम कदम है, जो नैतिक और समावेशी आहार के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। यह उत्पाद अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसे जैन आहार सिद्धांतों के अनुरूप सोच-समझकर तैयार किया गया है और यह जड़ों वाली सब्जियों, मांस और सभी तरह पशु से बनी सामग्रियों से पूरी तरह मुक्त है। यह पालतू जानवरों में बेहतर प्रतिरक्षा, पाचन, हड्डियों के स्वास्थ्य और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। स्नैकी जैन को शुरुआत में छह शहरों में पशु चिकित्सालयों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और फ्रेडुन के समर्पित रिटेल पार्टनर्स के जरिए पेश किया जाएगा, और अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे प्रमुख पालतू जानवरों की देखभाल वाले बाज़ारों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार की योजना है।

इस उत्पाद का निर्माण फ्रेडुन के WHO-GMP-प्रमाणित पालघर संयंत्र में किया जाता है, जो गुणवत्ता और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करता है। फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स का शेयर आज, 13 अक्टूबर 2025 को ₹1501.60 पर बंद हुआ। यह पिछले बंद भाव ₹1430.10 से 5% अधिक है। शेयर ₹1421.00 पर खुला और उच्चतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः ₹1501.60 और ₹1421.00 बनाया। इस शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹1501.60 और न्यूनतम स्तर ₹635.00 है। इसने 5 साल में 489 फीसदी का रिटर्न दिया है। यह 2016 से अब 11,912.80% तक (Multibagger Stock) उछल चुका है। इसका शेयर 9 साल पहले सिर्फ 13 रुपये का था। इसने 1 साल में 94 फीसदी का रिटर्न दिया है।