LTCG और STT पर वित्त मंत्री का बयान आते ही रॉकेट बना शेयर बाजार! निफ्टी 22700 के पार; IT शेयरों ने भरी उड़ान
भारतीय शेयर बाजार 13 अक्टूबर को मजबूती के साथ बंद हुआ, निफ्टी 22,700 के पार और सेंसेक्स 73,000 के ऊपर ...और पढ़ें
HighLights
निफ्टी 22,700 और सेंसेक्स 73,000 के ऊपर बंद
वित्त मंत्री की LTCG, STT पर सकारात्मक टिप्पणियां
IT शेयरों में जोरदार खरीदारी से बाजार को सहारा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 13 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए और निफ्टी 22,700 के स्तर पर रहा। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 1,109.10 अंक या 1.54 प्रतिशत बढ़कर 73,033.78 पर और निफ्टी 358.60 अंक या 1.60 प्रतिशत बढ़कर 22,721.95 पर बंद हुआ। आइए जानते हैं क्यों उछला शेयर बाजार।
किन शेयरों में आई तेजी?
निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस शामिल रहे। वहीं गिरावट वाले शेयरों में एटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, पावर ग्रिड कॉर्प और मारुति सुजुकी शामिल थे।
किन सेक्टर्स का रहा अच्छा परफॉर्मेंस?
एनर्जी और फार्मा को छोड़कर, बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 5% की बढ़त हुई, जबकि मेटल, PSU बैंक, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी इंडेक्स में 1-1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.7 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.2 प्रतिशत की बढ़त हुई।
इन कारणों से चढ़ा मार्केट
LTCG और STT
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की LTCG और STT को लेकर सकारात्मक टिप्पणियों का शेयर बाजार पर अच्छा असर पड़ा। सीतारमण ने कहा कि सरकार बजट पर बातचीत के दौरान लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को हटाने के बारे में राय जानने की इच्छुक होगी, क्योंकि भारत और विदेशों में निवेशक इक्विटी पर टैक्स को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
वैल्यू बाइंग
13 अक्टूबर को निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग (सस्ते भाव पर खरीदारी) देखी गई। अलग-अलग सेक्टर्स के इंडेक्स में, निफ्टी IT के बाद निफ्टी रियल्टी में सबसे अधिक तेजी रही। रियल्टी इंडेक्स में 1% से ज्यादा की बढ़त हुई और अनंत राज को छोड़कर इसमें शामिल सभी शेयरों में तेजी रही।
इंडिया VIX में नरमी
मार्केट में उतार-चढ़ाव का पैमाना, इंडिया VIX, 7.5% घटकर 14.12 पर आ गया। इससे पता चलता है कि मार्केट में शामिल लोगों को शॉर्ट टर्म में ज्यादा बिकवाली का दबाव नहीं दिख रहा है।
तकनीकी कारण
जानकारों का कहना है कि मार्केट में कमजोरी आने के लिए निफ्टी को 22,300 के नीचे ट्रेड करना होगा। जानकारों का मानना है कि अगर निफ्टी 22,350–22,400 के सपोर्ट जोन को बनाए रखता है, तो 'बाय-ऑन-डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति काम आ सकती है और इसके 22,600 की ओर बढ़ने की संभावना है।
IT शेयरों में खरीदारी
13 अक्टूबर को IT शेयरों में खरीदारी से मार्केट में तेजी आई और निफ्टी IT इंडेक्स लगभग 4% चढ़ गया। TCS, HCL टेक और टेक महिंद्रा में 2%-5% की बढ़त के साथ ये निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल रहे।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)