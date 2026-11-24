बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कंपनियों के उम्मीद से बेहतर वित्तीय नतीजों और कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े शेयरों में वैश्विक गिरावट के बीच इस महीने भारतीय शेयर बाजारों में तेज उछाल आया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़त से शेयर निवेशकों की संपत्ति 34.61 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई।

तीस शेयरों वाला बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 23 नवंबर तक 7,976.46 अंक यानी 10.71 प्रतिशत बढ़ा है। शेयर बाजार में तेजी के इस रुख के बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण इस महीने 34.61 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 509 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

विदेशी निवेशक रहे बहुत अहम बाजार की इस तेजी के पीछे विदेशी निवेशक एक प्रमुख चालक बनकर उभरे हैं। नवंबर में अब तक उनका शुद्ध निवेश एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर 1.27 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक निवेश प्रवाह है।