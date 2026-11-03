Stock Market Closed: धमाकेदार मजबूती के साथ बंद हुआ मार्केट, विदेशी निवेशक भी आए वापस; निफ्टी पहुंचा 23800 के पार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 3 नवंबर को भारतीय इक्विटी मार्केट मजबूती के साथ बंद हुआ, जिसमें निफ्टी 23,800 के ऊपर रहा। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 1,225.07 अंक या 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,917.85 पर, और निफ्टी 370.05 अंक या 1.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,810.85 पर बंद हुआ।

निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में बीएसई, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे, जबकि इन्फोसिस, एसबीआई, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्प और एनटीपीसी के शेयरों में गिरावट देखी गई।

विभिन्न सेक्टर्स का कैसा रहा हाल? सेक्टोरल सूचकांकों में, निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) सबसे आगे रहा, जिसमें 2.5 प्रतिशत की तेजी आई। इसके बाद निफ्टी रियल्टी (2.20 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (1.78 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (1.24 प्रतिशत), निफ्टी बैंक (0.98 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (0.5 प्रतिशत) का स्थान रहा।

दूसरी ओर, निफ्टी पीएसयू (PSU) बैंक में 0.92 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 0.59 प्रतिशत और निफ्टी एनर्जी में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

व्यापक सूचकांक (ब्रॉडर इंडिसेस) भी बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन इनका प्रदर्शन मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.6 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 0.3 प्रतिशत की तेजी आई। इन कारणों से उछला मार्केट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी: पिछले सत्र में 7 प्रतिशत की गिरावट के बाद, ब्रेंट क्रूड लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर रहा। ईरान और कतर के मध्यस्थों के बीच बातचीत से ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें जगी हैं।

FII की खरीदारी: सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदारी की और 3,114.68 करोड़ रुपये का निवेश किया। रुपये में मजबूती: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू इक्विटी बाजार में विदेशी फंड आने से, डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 94.72 पर पहुंच गया। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया 94.68 पर खुला और मजबूत होकर 94.60 तक पहुंचा, जिसके बाद यह डॉलर के मुकाबले 94.72 पर कारोबार कर रहा था। यह अपने पिछले बंद भाव से 12 पैसे ऊपर है।

बेहतर तिमाही नतीजे: कंपनियों की कमाई में लगातार तेजी ने बाजार के सेंटीमेंट को भी सहारा दिया। सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद कई शेयरों में तेजी देखी गई। मैरिको (Marico) ने अनुमान से बेहतर तिमाही मुनाफा दर्ज किया, जिसमें कोपरा (सूखा नारियल) की कम लागत और अच्छी मांग का योगदान रहा। इसके चलते कंपनी के शेयर 4.5 प्रतिशत चढ़ गए।