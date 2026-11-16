शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी में शानदार तेजी; मीशो-हीरो मोटर्स समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज सोमवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत होने की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 92.5 अंक या 0.37 फीसदी की मजबूती के साथ 25,264 पर है। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में थोड़ा ठहराव (कंसोलिडेशन) देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान सकारात्मक बना रहेगा और बाजार धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा।

Q2FY27 के नतीजों का दौर काफी मजबूत रहा; कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा, जिससे भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के रिकॉर्ड निवेश ने बाजार को सहारा दिया है, जबकि ग्लोबल AI शेयरों में हालिया गिरावट ने निवेशकों का ध्यान भारतीय शेयरों की ओर मोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि आज किन शेयरों में हलचल दिख सकती है।

Eicher Motors - मुनाफा 14.9% बढ़कर 1,573.4 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,369.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.3% बढ़कर 7,421.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 6,171.6 करोड़ रुपये था। Tata Motors Passenger Vehicles - 5,531 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि पहले 76,170 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। रेवेन्यू 34% बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 72,349 करोड़ रुपये था। 'एक्सेप्शनल आइटम्स' (असाधारण मदों) में 6,738 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि पहले 2,608 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

Ashok Leyland - मुनाफा 11.5% बढ़कर 842.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 755.8 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 35.4% उछलकर 17,029.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 12,576.9 करोड़ रुपये था। ABB India - मुनाफा 8.2% बढ़कर 442.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 409 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 19.4% उछलकर 3,738.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 3,130.1 करोड़ रुपये था। Godrej Industries - मुनाफा 130.8% बढ़कर 559.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 242.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 45.1% बढ़कर 7,303 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 5,032.1 करोड़ रुपये था। Hero Motors - मुनाफा 65.1% बढ़कर 18.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 11.04 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 21.3% बढ़कर 364.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 300.7 करोड़ रुपये था। Hindalco Industries - कंपनी की सहायक कंपनी, नोवेलिस इंक. (Novelis Inc.) ने नोवेलिस (चीन) एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स और नोवेलिस (शंघाई) एल्युमिनियम ट्रेडिंग को शेन्ज़ेन होंगज़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लगभग 265 मिलियन डॉलर में बेचने के लिए समझौता किया है। Redington India - रेडिंगटन ने मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के लिए स्पेन की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई (UPS) सिस्टम निर्माता कंपनी, सैलिक्रू (Salicru) के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साझेदारी से पावर प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, इससे चैनल पार्टनर्स को पूरे क्षेत्र में बिजनेस निरंतरता (business continuity) की जरूरतों को पूरा करने के नए अवसर भी मिलेंगे।