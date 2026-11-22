एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त दर्ज करने के बाद अब महत्वपूर्ण 26,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है। ऐसे में अगले सप्ताह विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, महंगाई के आंकड़ों, रुपए की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर निवेशकों की खास नजर रहेगी।

पिछले सप्ताह निफ्टी में 2.61 प्रतिशत और सेंसेक्स में 2.85 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। शुक्रवार को भी कमजोर शुरुआत के बावजूद बाजार ने शानदार वापसी की। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार खरीदारी और घरेलू निवेशकों के समर्थन ने बाजार को मजबूती दी, जबकि वैश्विक बाजारों में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और एआई से जुड़े शेयरों में दबाव देखा गया।

एफआईआई निवेश सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषकों के अनुसार, अगले सप्ताह बाजार की दिशा तय करने में एफआईआई निवेश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इस अवधि में लगभग 61,787 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की है।

निवेशक यह देखेंगे कि विदेशी पूंजी का यह मजबूत प्रवाह आगे भी जारी रहता है या नहीं। यदि एफआईआई की खरीदारी बनी रहती है तो इससे बाजार को और समर्थन मिल सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की चाल महंगाई और ब्याज दरों का परिदृश्य भी निवेशकों के लिए अहम रहेगा। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऊपरी सहनशील सीमा से अधिक है। वहीं खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले समय में आरबीआई की मौद्रिक नीति को लेकर बाजार की उम्मीदें निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकती हैं।

इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की चाल पर भी बाजार की नजर रहेगी। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 81-84 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई पर कुछ राहत मिली है। यदि तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए सकारात्मक माना जाएगा।

वैश्विक बाजारों में बिकवाली जारी वैश्विक बाजारों में जारी बिकवाली भी भारतीय निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती है। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े शेयरों में वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंताओं, एआई निवेश से मिलने वाले रिटर्न और बढ़ते पूंजीगत खर्च के कारण दबाव देखा जा रहा है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में कमजोरी जारी रहती है तो उसका असर एशियाई बाजारों और भारतीय आईटी शेयरों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका आर्थिक आंकड़ों पर भी रहेगी नजर अगले सप्ताह निवेशकों की नजर अमेरिका से आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर भी रहेगी, जिनमें पीसीई मुद्रास्फीति आंकड़े, अमेरिकी तीसरी तिमाही जीडीपी का दूसरा अनुमान और नवंबर के प्रारंभिक पीएमआई आंकड़े शामिल हैं। ये आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और फेडरल रिजर्व की आगामी ब्याज दर नीति को लेकर संकेत देंगे।