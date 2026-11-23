बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 23 नवंबर को भारतीय इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आई, जिसमें निफ्टी 25,400 के स्तर से नीचे आ गया। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 1,483.72 अंक या 1.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,435.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 434.20 अंक या 1.68 प्रतिशत गिरकर 25,366.40 पर आ गया।

आज आई गिरावट से निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए। शुक्रवार को मार्केट होने पर सेंसेक्स की सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटल 5,14,18,274.69 करोड़ रुपये थी, जो आज मार्केट बंद होने पर 5.30 लाख करोड़ रुपये गिरकर 5,08,87,869.46 करोड़ रुपये रह गई।

इन शेयरों में आई सबसे अधिक गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाने वाले शेयरों में टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और एसबीआई शामिल थे, जबकि तेजी दिखाने वाले शेयरों में टीसीएस, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाइटन कंपनी शामिल रहे।

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में 1 से 3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई। ये रहे मार्केट में गिरावट के 3 बड़े कारण प्रॉफिट बुकिंग दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में 0.7% तक की तेजी आने के बाद, ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में 65,000 का नया उच्च स्तर छूने के बाद, बैंक निफ्टी 2,000 अंक (-3%) से ज्यादा गिर गया। सेंसेक्स भी दिन के उच्च स्तर से 1,800 अंक नीचे आ गया।

पिछले चार हफ्तों में 19.1% और 18.8% की बढ़त दर्ज करने वाले बैंक और प्राइवेट बैंक, दोनों ही 3-3% गिर गए, जिससे बेंचमार्क सूचकांकों पर दबाव पड़ा। पिछले चार हफ्तों में 18.3% और 22.4% की तेजी के बाद, आज फाइनेंशियल शेयरों और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी गिरावट आई।

वैश्विक स्तर पर नकारात्मक संकेत दक्षिण कोरियाई और चाइनीज शेयर मार्केट्स में गिरावट आई। इससे पता चलता है कि एशियाई अधिकारियों द्वारा सपोर्ट के उपाय करने और अमेरिकी बाजारों में स्थिरता के संकेत दिखने के बावजूद, AI ट्रेड को लेकर निवेशकों का भरोसा अभी भी कमजोर बना हुआ है।

शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में आई गिरावट के बाद, बेंचमार्क कॉस्पी (Kospi) इंडेक्स में 5.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के चलते S&P 500 'टेक्निकल करेक्शन' के दौर में चला गया, जबकि नैस्डैक 100 (Nasdaq 100) ने मार्च 2020 के बाद का अपना सबसे खराब हफ्ता दर्ज किया।