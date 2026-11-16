Stock Market Closed: शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद, 25300 के करीब पहुंचा निफ्टी; FMCG-बैंक और इंफ्रा स्टॉक्स चमके

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 16 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुआ, जिसमें निफ्टी 25,200 के स्तर के ऊपर रहा। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 510.40 अंक या 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,102.85 पर, और निफ्टी 146.80 अंक या 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,291.10 पर बंद हुआ।

बीएसई पर 1587 शेयरों में तेजी आई, 2975 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 233 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन सेक्टर्स ने किया शानदार परफॉर्मेंस? निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वालों में मैक्स हेल्थकेयर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स और नेस्ले इंडिया शामिल रहे। वहीं, गिरावट दर्ज करने वालों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और बीएसई लिमिटेड शामिल थे।

सेक्टर के मोर्चे पर, रियल्टी इंडेक्स में 1.9%, फार्मा इंडेक्स में 1.7%, मेटल इंडेक्स में 1.5%, ऑटो इंडेक्स में 1.5% और एनर्जी इंडेक्स में 0.6% की गिरावट आई। इसके विपरीत, एफएमसीजी (FMCG) इंडेक्स में 1.2% की तेजी रही, जबकि निफ्टी बैंक, इंफ्रा, प्राइवेट बैंक, मीडिया और पीएसयू (PSU) बैंक सूचकांकों में 0.3 से 0.6% तक की बढ़त देखी गई।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.7 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई। आज क्यों चढ़ा शेयर बाजार? FPI का मजबूत इनफ्लो - लगातार दो महीनों तक भारी बिकवाली करने के बाद, नवंबर में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदार बने हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस महीने अब तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 84,291 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट - दो हफ्तों की गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में और कमी आई है। पिछले हफ्ते 2% से ज्यादा गिरने के बाद, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.57% गिरकर 95.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.25% गिरकर 88.34 डॉलर प्रति बैरल पर है।



बैंकिंग शेयरों का सपोर्ट - आज शेयर बाजार को बैंकिंग शेयरों की तेजी ने सहारा दिया। बैंक निफ्टी इंडेक्स में करीब 1% की उछाल आई और इसके अधिकतर शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे।