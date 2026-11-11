Stock Market Closed: शेयर बाजार में आई शानदार मजबूती, निफ्टी 25250 के ऊपर बंद; ऑटो-बैंक और FMCG स्टॉक्स ने दिया सहारा

बिजनेस डेस्क, मुंबई। 11 नवंबर को भारतीय इक्विटी सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें निफ्टी 25,250 के स्तर के ऊपर रहा। हालांकि मार्केट की कुछ तेजी कुछ कारणों से कम हुई, मगर फिर भी ओवरऑल माहौल पॉजिटिव रहा। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 772.75 अंक या 0.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,879.40 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 210.40 अंक या 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,255.05 पर रहा।

बेस्ट सेक्टर और तेजी वाले शेयर निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में M&M, इंटरग्लोब एविएशन, आयशर मोटर्स, ट्रेंट और ITC शामिल थे, जबकि टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, नेस्ले, HCL टेक और ग्रासिम में गिरावट देखने को मिली। IT, फार्मा और रियल्टी को छोड़कर, अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। इनमें ऑटो, बैंक और FMCG सेक्टर में 1-2 प्रतिशत की तेजी रही।

निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.4 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन वजहों से मार्केट की तेजी घटी प्रॉफिट बुकिंग - आज सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर से 1,050 अंक नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 25,100 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। 11 नवंबर को बेंचमार्क इंडेक्स के आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नवंबर में अब तक निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्रमशः 10% और 10.5% की तेजी आई है। यह नवंबर 2020 के बाद से इनका सबसे अच्छा महीना साबित हो सकता है, और ये अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

IT और रियल्टी शेयरों में बिकवाली - दोपहर के कारोबार में IT और रियल एस्टेट शेयरों में गिरावट आई, जबकि 50-स्टॉक इंडेक्स में कुछ प्रमुख फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी देखी गई। इस बीच, बैंक निफ्टी अपने दिन के उच्च स्तर से 500 अंक से अधिक गिर गया। कुछ बैंकों ने इंडेक्स को ऊपर खींचने में मदद की। HDFC बैंक में 2% से अधिक की तेजी आई, जबकि एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 3-3% की बढ़त दर्ज की गई।