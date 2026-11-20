बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 897.96 अंक या 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,919.71 पर रहा, और निफ्टी 286.30 अंक या 1.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,800.60 पर बंद (Sensex Nifty Closed) हुआ। इस दौरान 1582 शेयरों में तेजी आई, 2456 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 179 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में दिखी ज्यादा तेजी और किसमें दिखी गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल्स, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, एचडीएफसी बैंक और मारुति सुजुकी शामिल रहे, जबकि टाइटन कंपनी, टाटा स्टील, एनटीपीसी, एटरनल और एचयूएल (HUL) में गिरावट देखने को मिली।

सेक्टरों की बात करें तो, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 3%, निफ्टी बैंक में 2.5%, पीएसयू (PSU) बैंक में 1.2% और आईटी इंडेक्स में 1.3% की तेजी आई। वहीं, मीडिया इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट रही, और मेटल तथा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर 0.2-0.4% नीचे रहे।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.66 प्रतिशत ऊपर रहा, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई। बाजार में तेजी का कारण? IT शेयरों में खरीदारी: IT शेयरों में खरीदारी, बाजार में आए जोरदार उछाल के मुख्य कारणों में से एक थी। IT इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, HCL टेक और TCS जैसे IT शेयरों में 1% से 1.7% तक की तेजी आई, जिससे ये निफ्टी में सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

IT शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि जापान का निक्केई (Nikkei) 4.1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 4.7% गिर गए। ऐसा वॉल स्ट्रीट के शेयरों में आई गिरावट के असर से हुआ, और AI-ट्रेड में बदलाव (reversal) का दौर जारी रहा।

FII की खरीदारी: 19 नवंबर को, FIIs ने लगातार आठवें सत्र में भी अपनी खरीदारी जारी रखी और 7,411 करोड़ रुपये की इक्विटी की शुद्ध खरीदारी (net purchase) की। वहीं दूसरी ओर, DIIs लगातार दूसरे सत्र में भी शुद्ध विक्रेता (net seller) बने रहे, और उन्होंने 1,356 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची।

क्या बोले एक्सपर्ट? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा- "एशियाई बाजारों में टेक शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद, भारतीय इक्विटी में तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंकों ने अपनी शानदार बढ़त जारी रखी; विदेशी निवेशकों ने ग्लोबल AI ट्रेड से पैसा निकालकर इस सेक्टर में निवेश किया, क्योंकि यहां लिक्विडिटी अच्छी है और शेयर उचित वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। AI ट्रेड में नरमी आने से भारतीय IT सेक्टर को भी राहत मिली, क्योंकि इससे पारंपरिक सेवाओं में रुकावट आने की चिंताएं कम हो गईं।"