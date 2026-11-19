बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। दरअसल, आज EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक नई दिल्ली में है। ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आज इस बैठक में EP S पेंशन और मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ये दोनों मुद्दे, जिनका बड़ी संख्या में EPS पेंशनर्स पर असर पड़ने की संभावना है, चर्चा के लिए आ सकते हैं।

काफी समय से, लोग और कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि अदालती फैसलों को एक समान रूप से लागू किया जाए। इनमें नवंबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का वह चर्चित फैसला भी शामिल है, जो सुनील कुमार मामले से जुड़ा है और पात्र कर्मचारियों को अधिक EPS पेंशन पाने की अनुमति देता है।

खबर है कि 19 नवंबर को होने वाली अपनी मीटिंग में CBT ज्यादा मिनिमम EPS पेंशन के मुद्दे पर चर्चा कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि EPFO मिनिमम EPS पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर सकता है।

EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमिटी (NAC), जो पूरे भारत में EPS-95 पेंशनर्स को रिप्रेजेंट करती है, भूख हड़ताल पर है और सरकार से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रही है बदला गया मीटिंग का स्थान केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 30 सितंबर को एक पत्र में अगली CBT बैठक की तारीख और जगह की घोषणा की थी। गौरतलब है कि कई वर्षों में पहली बार, आज की बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर गुजरात के गिर में आयोजित की गई।