बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 500.38 अंक या 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,031.81 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159.45 अंक या 0.63 प्रतिशत गिरकर 25,227.95 (Sensex Nifty Closed) पर आ गया। इस दौरान 1346 शेयरों में तेजी आई, 2736 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, और 156 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में दिखी ज्यादा तेजी और किसमें गिरावट निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में टाइटन कंपनी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ, बीएसई लिमिटेड और बजाज फाइनेंस शामिल थे, जबकि एसबीआई, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी और अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों में तेजी रही।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में 3% और निफ्टी मेटल इंडेक्स में 2% की गिरावट आई, जबकि ऑटो और आईटी सेक्टर के सूचकांक 1-1% नीचे आए। वहीं, मीडिया, फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.5-0.5% की बढ़त देखने को मिली।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.6 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.4 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। क्यों गिरा शेयर बाजार प्रॉफिट बुकिंग: घरेलू इक्विटी बाजार में हालिया तेजी के बाद, निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की। नवंबर में अब तक निफ्टी और सेंसेक्स में क्रमशः 10.1 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

मेटल शेयरों में भारी गिरावट: वैश्विक स्तर पर धातुओं की कीमतों में आई गिरावट के चलते मेटल इंडेक्स में लगभग 2 प्रतिशत की कमी आई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की बढ़ती उम्मीदों के बीच अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से कीमतों पर दबाव पड़ा।

कमजोर वैश्विक संकेत: वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर निवेशकों की धारणा पर भी पड़ा। एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई, जिसमें शंघाई का SSE कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र में अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.64 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि S&P 500 में 1.03 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट में 0.74 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

क्या बोले एक्सपर्ट? LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा- "बुधवार के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे निफ्टी पर एक 'बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न' बना। हालांकि, निचले स्तरों से खरीदारी भी देखने को मिली। इसके अलावा, आवरली चार्ट पर 'नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस' यह संकेत देता है कि 25,000 के स्तर की ओर और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि फिर भी, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, और इंडेक्स ट्रेडर्स को 'बाय-ऑन-डिप्स' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति अपनानी चाहिए। नीचे की तरफ 25,000 एक अहम सपोर्ट है, जबकि 25,300 और 25,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हैं। कुल मिलाकर, निफ्टी के 25,000 से 25,500 के दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद है।