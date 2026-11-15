Bank FD Rate Hike: सरकारी बैंक ने 444 दिन की एफडी पर बढ़ाई ब्याज दर, 5 लाख का निवेश मैच्योरिटी पर कितना होगा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 444 दिनों की टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ी हुई ब्याज दर 10 नवंबर से लागू होगी।

बैंक ने कहा कि नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट पर अब 6.85% ब्याज मिलेगा, जबकि कॉलेबल और NRE (नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल) डिपॉजिट के लिए दरों को संशोधित करके 6.75% कर दिया गया है।

अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर नॉन कॉलेबल डिपॉजिट क्या है, तो बताते चलें कि नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी टर्म डिपॉजिट है जिसे मैच्योरिटी की तारीख से पहले निकाला या बंद नहीं किया जा सकता। इसमें आपका पैसा पूरी अवधि के लिए लॉक हो जाता है, जिसके बदले में आपको अधिक ब्याज दर मिलती है।

अब कितनी मिलेगी ब्याज दर बैंक ने ₹3 करोड़ से कम की 444-दिन वाली नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (NRE) टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर को 6.60% से बढ़ाकर 6.75% कर दिया है, जो कि 15 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी है। डिपॉजिट कैटेगरी पहले की ब्याज दर नई ब्याज दर कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (₹3 करोड़ से कम) 6.60% 6.75% नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट 6.75% 6.85% NRE टर्म डिपॉजिट (₹3 करोड़ से कम) 6.60% 6.75% नॉन-कॉलेबल टर्म डिपॉजिट के लिए, ब्याज दर को 10 bps बढ़ाकर 6.75% से 6.85% कर दिया गया है। ये डिपॉजिट ₹1,000 और ₹1 करोड़ से अधिक की राशि के लिए उपलब्ध हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी है ब्याज दर 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लागू जमा दर पर 0.50 प्रतिशत अंक अतिरिक्त मिलते रहते हैं, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिक 0.75 प्रतिशत अंक अतिरिक्त पाने के पात्र हैं।