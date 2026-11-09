उतार-चढ़ाव के बाद मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, बैंकिंग शेयरों ने दिखाया दम; निफ्टी निकला 25000 के पार

बिजनेस डेस्क, दिल्ली। सोमवार 9 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा दिन रहा। बैंकिंग शेयरों में तेजी के चलते बाजार ने दिन के निचले स्तरों से वापसी की और अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 107.25 अंक (0.13%) की बढ़त के साथ 81,106.65 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58.25 अंक (0.23%) चढ़कर 25,044.65 पर पहुंच गया।

PSU बैंकों में 3.65% की सबसे बड़ी तेजी सेक्टोरल मोर्चे पर, PSU बैंकों में 3.65% की सबसे बड़ी तेजी देखी गई। इसके बाद बैंक निफ्टी और फार्मा सेक्टर रहे। वहीं, IT सेक्टर में 1.22% और मेटल सेक्टर में 0.46% की गिरावट आई। व्यापक बाजार (ब्रॉडर मार्केट) में भी तेजी रही।

मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़त दर्ज मिडकैप शेयरों में 0.29% और स्मॉलकैप शेयरों में 0.10% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि, बाजार का ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव रहा, जहां 2013 शेयरों में तेजी के मुकाबले 2419 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में SBI, ट्रेंट (Trent) और NTPC शामिल रहे, जबकि टाटा स्टील, HCL टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में रहे।

ये रहे अहम फैक्टर्स FII की खरीदारी 6 नवंबर 2026 को FIIs ने भारतीय इक्विटी बाजार में 13,749.82 करोड़ रुपये का निवेश किया और वे बड़े नेट खरीदार बनकर उभरे। इसके उलट, DIIs नेट विक्रेता रहे और उन्होंने 5,968.70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की इस मजबूत भागीदारी ने बाजार की तेजी को काफी सहारा दिया।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच, वहां नए हमले करने की संभावना बहुत कम है।