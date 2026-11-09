क्या भारत में 1 जनवरी 2027 से चेकबुक के नए नियम होने जा रहे लागू? पुरानी चेकबुक का क्या होगा? RBI ने किया क्लियर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया जा रहा था कि 1 जनवरी 2027 से अपडेटेड सुरक्षा फीचर्स वाली नई चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) चेक बुक लाई जाएंगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा CTS चेक बुक में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

इसके उलट, सोशल मीडिया पर ऐसे फेक मैसेज चल रहे थे जिनमें दावा किया गया था कि 31 दिसंबर 2026 के बाद मौजूदा चेक बुक को बदल दिया जाएगा।

गलत और भ्रामक जानकारी RBI ने इन दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया है और साफ किया है कि ऐसा कोई बदलाव घोषित नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे चेक से जुड़े नियमों और अन्य बैंकिंग मामलों की जानकारी के लिए केवल RBI की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

यह स्पष्टीकरण तब आया है जब सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज फैल रहे थे, जिनमें दावा किया गया था कि 2027 की शुरुआत से नई चेक बुक के मानक और सुरक्षा फीचर्स लागू हो जाएंगे।

'X' पर दी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय बैंक ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रही स्टैंडर्ड 'चेक ट्रंकेशन सिस्टम' (CTS) चेकबुक 31 दिसंबर 2026 से बदल जाएंगी और 1 जनवरी 2027 से बेहतर सुरक्षा मानकों वाली नई चेकबुक लागू हो जाएंगी।