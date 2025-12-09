अक्टूबर में दुनियाभर में आए 139 IPO, लेकिन खास रिकॉर्ड के साथ भारत रहा सबसे आगे

नई दिल्ली। अक्टूबर महीने में आइपीओ (IPO Market जारी करने के मामले में भारत सबसे आगे रहा है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच कंपनियों ने मिलकर 10 अरब डालर से ज्यादा जुटाए और इन कंपनियों में से दो भारत की थीं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार में अनिश्चितता और वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद अक्टूबर में आइपीओ के जरिये धन जुटाने की काफी गतिविध देखी गई। दुनियाभर की कुल 139 कंपनियों ने आइपीओ के जरिये अक्टूबर में 22 अरब डालर जुटाए।

इस दौरान ब्रिटेन की वेरिश्योर ने 4.2 अरब डालर के आइपीओ के जरिये सबसे ज्यादा धन जुटाया और इस तरह 2022 के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा आइपीओ बन गया। दूसरे नंबर पर भारत की टाटा कैपिटल रही, जिसने 1.7 अरब डालर जुटाए। कुल मिलाकर, शीर्ष पांच कंपनियों ने आइपीओ के जरिये 10 अरब डालर जुटाए। अक्टूबर में आइपीओ जारी करने के मामले में भारत जहां सबसे आगे रहा वहीं उसके बाद चीन और जापान का नंबर आता है।

वैल्यू और वॉल्युम दोनों में दबदबा वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से एशियाई बाजारों ने अपना दबदबा बनाए रखा। अक्टूबर में फंड जुटाने के मामले में यूरोप अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। अक्टूबर भारतीय आइपीओ परि²श्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। टाटा कैपिटल लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया की हाई-प्रोफाइल लि¨स्टग को शामिल कर लिया जाए तो अक्टूबर में आइपीओ के जरिये भारतीय कंपनियों ने 41,783 करोड़ रुपये जुटाए। इससे पहले नवंबर, 2021 में कंपनियों ने आइपीओ के जरिये 36,305 करोड़ रुपये जुटाए थे।