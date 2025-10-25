HUDCO का बड़ा कदम, JNPA के साथ 5000 करोड़ का समझौता; अब सोमवार को दौड़ लगाएंगे शेयर! निवेशकों ने गड़ाई नजर

नई दिल्ली। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के शेयर अगले हफ्ते फोकस में रहेंगे। दरअसल HUDCO ने घोषणा की है कि उसने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के साथ हाथ मिलाया है। शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में, सरकारी कंपनी ने भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स में से एक JNPA के साथ एक नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन करने की डिटेल दी। इस खबर का असर सोमावर को इसके शेयरों में दिखने को मिल सकता है।



एक्सचेंज नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस एग्रीमेंट की कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपये है। फाइलिंग में बताया गया है कि इस MoU का मकसद "JN पोर्ट पर मौजूदा और आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग में सहयोग तलाशने के लिए कोऑपरेशन शुरू करना और स्थापित करना है।"



HUDCO ने कहा, "इस नॉन-बाइंडिंग MoU का मकसद JN पोर्ट पर मौजूदा और आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग में सहयोग तलाशने के लिए सहयोग स्थापित करना और शुरू करना है, जिसकी अनुमानित रकम 5,000 करोड़ रुपये है।"

सोमवार को भाग सकते हैं HUDCO के शेयर? इस साझेदारी के बाद सोमवार को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। शुक्रवार को इसके शेयर NSE पर -0.77 % गिरकर 226.99 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। हालांकि यह एग्रीमेंट अभी नॉन-बाइंडिंग है, लेकिन यह एक बड़े फाइनेंशियल सहयोग की नींव रखता है, जिससे HUDCO अहम पोर्ट पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड या रीफाइनेंस कर सकेगा।

कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 45,413 करोड़ रुपये था। स्टॉक अभी अपने 52-हफ्ते के हाई 263.95 रुपये से लगभग 15 परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है। कैसे रहे हैं HUDCO के तिमाही नतीजे HUDCO ने Q1FY26 के लिए 630.23 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 557.75 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत ज्यादा है। सैंक्शन 143 प्रतिशत बढ़कर 34,224 करोड़ रुपये हो गए, जो मजबूत डिमांड मोमेंटम को दिखाता है, जबकि डिस्बर्समेंट 12,812 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। लोन बुक भी 29 प्रतिशत बढ़कर 1,34,410 करोड़ रुपये के नए शिखर पर पहुंच गई।