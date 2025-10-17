Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इटरनल के शेयरों में कितनी आने वाली है तेजी, एक नहीं 4 ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट, किस लेवल पर खरीदें?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:28 AM (IST)

    फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की परेंट कंपनी इटरनल के शेयरों पर सीएलएसए ने अपने टारगेट प्राइस (Eternal Share Price) को ₹431 से बढ़ाकर ₹450 कर दिया है। इस बदलाव के साथ, फर्म ने एचसी ओ-पीएफ पर अपनी रेटिंग को भी दोहराया है। यह कदम कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की परेंट कंपनी इटरनल के शेयरों (Eternal Share Price) में शुक्रवार, 17 अक्टूबर को 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने कल ही 16 अक्टूबर को अपने तिमाही रिजल्ट की घोषणा की है। क्विक कॉमर्स व्यवसाय से रेवेन्यू में गजब बढ़ोतरी के बाद शेयर में शुरुआत में तेजी आई। फिलहाल यह 1.58 फीसदी की गिरावट के साथ 342.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, जब प्रबंधन ने संकेत दिया कि फ़ूड डिलीवरी सेगमेंट में बढ़ोतरी निकट भविष्य में "धीमी" रहने की उम्मीद है, तो यह बढ़त जल्दी ही कम हो गई।

     

    सीएलएसए ने इटरनल पर कितना टारगेट


    हांगकांग स्थित ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए (Eternal Share Price Target) ने इटरनल पर ₹450 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी। ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि कंपनी ने ब्लिंकिट के लिए वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर शुद्ध ऑर्डर मूल्य (NOV) की सूचना दी, साथ ही स्टोर्स, उपयोगकर्ताओं, ऑर्डर्स और औसत ऑर्डर मूल्य (AOV) में तेजी के बावजूद योगदान में भी वृद्धि दर्ज की।

    ब्रोकरेज फर्म ने आगे बताया कि ब्लिंकिट का समायोजित EBITDA अनुमान से कम रहा, जिसका मुख्य कारण नए ग्राहकों के जुड़ने की गति थी। इटरनल ने कहा कि 3,000 डार्क स्टोर्स का उसका लक्ष्य बना हुआ है और उसे वित्त वर्ष 27 में नवंबर की बिक्री दोगुनी होने का भरोसा है।

    फर्म का नाम पिछला टारगेट (₹) नया टारगेट (₹)
    Goldman Sachs 360 390
    Citi 395 440
    Jefferies 400 480
    CLSA 431 450

     

    एचएसबीसी ने इटरनल पर कितना दिया टारगेट 

    एचएसबीसी ने भी इस शेयर को ₹390 के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि खर्च बढ़ने के बावजूद खाद्य पदार्थों की रिकवरी धीमी बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा टेक रेट के कारण मार्जिन में सुधार हुआ है। उसने आगे कहा कि क्विक कॉमर्स व्यवसाय में दूसरी तिमाही में और तेजी देखी गई, हालांकि बढ़ी हुई मार्केटिंग और विस्तार लागतों के कारण मार्जिन प्रभावित हुआ। हालांकि मूल्यांकन अब कमजोर नहीं रहे, एचएसबीसी का मानना है कि उद्योग में मजबूत अनुकूल परिस्थितियां और ठोस क्रियान्वयन उसके सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

    नोमुरा ने कितना दिया टारगेट

    नोमुरा ने भी ₹370 के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है, यह कहते हुए कि इन्वेंट्री-आधारित क्विक कॉमर्स मॉडल लोकप्रिय हो रहा है, और स्टोरों की संख्या में वृद्धि ऊँची बनी रहने की संभावना है। कंपनी को वित्त वर्ष 2626ई में नवंबर की बिक्री में 15% और मध्यम से लंबी अवधि में 20% की वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि आने वाली तिमाहियों में विकास की गति तेज़ होगी।

    इटरनल के शेयर गुरुवार को 3.91% की गिरावट के साथ ₹340.50 पर बंद हुए। हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाला यह शेयर 27 जुलाई, 2022 के अपने निचले स्तर ₹40 से नौ गुना बढ़ चुका है।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     