HDFC AMC Q2 Results: साल दर साल 24% भागा मुनाफा, कंपनी ने दिया निवेशकों को तोहफा; 1 पर 1 शेयर फ्री मिलेगा

नई दिल्ली। HDFC AMC Q2 Results: एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (HDFC AMC) ने 15 अक्टूबर को वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। साल दर साल कंपनी का मुनाफा 24 फीसदी तक बढ़ा है। पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 576.61 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 718.43 करोड़ रुपये हो गया। लेकिन तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर, शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के ₹747.55 करोड़ से 3.9% कम रहा, जबकि राजस्व में 6% की वृद्धि हुई। नतीजों के साथ कंपनी ने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। निवेशकों को एक पर एक बोनस शेयर देने का एलान किया है।

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का ऑपरेशनल रेवेन्यू वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 1,027.40 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 887.21 करोड़ रुपये से 15.8% अधिक है। AUM में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 14% वार्षिक और 2% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि देखी गई और यह ₹8,72,800 करोड़ हो गई।

बोनस शेयर का एलान अपने आय प्रदर्शन के साथ-साथ, एएमसी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करके पुरस्कृत किया। एचडीएफसी एएमसी ने 1:1 के अनुपात में बोनस जारी करने की घोषणा की। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको एक बदले एक शेयर और मिलेगा। एचडीएफसी एएमसी के बोनस इक्विटी शेयर प्राप्त करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि बुधवार, 26 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। यानी 26 नवंबर से पहले आपको इसके शेयर लेने होंगे।

तिमाही के लिए, एचडीएफसी एएमसी ने 35 आधार अंकों के परिचालन मार्जिन के साथ 7,179 मिलियन रुपये की कुल आय और 5,717 मिलियन रुपये का कर-पश्चात लाभ (Profit After Tax) दर्ज किया।एचडीएफसी एएमसी 26 मिलियन सक्रिय खातों को सेवा प्रदान करती है और इसके लगभग 14.5 मिलियन विशिष्ट निवेशक हैं, और इसके 103,000 से अधिक भागीदारों का वितरण नेटवर्क भारत के लगभग 98 प्रतिशत पिन कोड को कवर करता है।