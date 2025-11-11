Groww IPO GMP देख सिर पकड़ने लगे निवेशक, लिस्टिंग से पहले बढ़ी दिलों की धड़कने; क्या Lenskart जैसा होगा हाल?
निवेशक काफी समय से ग्रो के आईपीओ (Groww IPO) का इंतजार कर रहे थे। फाइनली ये आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में लेने जा रहा है। एक समय ऐसा था जब इसका जीएमपी (Groww IPO GMP) 16 रुपये प्रति शेयर चल रहा था। आज लिस्टिंग से एक दिन पहले इसका जीएमपी 4 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। घटते जीएमपी को देख निवेशकों की चिंता अब और बढ़ने लगी है।
नई दिल्ली। निवेशक काफी समय से ग्रो के आईपीओ (Groww IPO) का इंतजार कर रहे थे। फाइनली इस आईपीओ की शेयर बाजार में एंट्री होने जा रही है। कल यानी 12 नवंबर, बुधवार को इसकी बीएसई और एनएसई में लिस्टिंग होगी। लेकिन इसके घटते जीएमपी (Groww IPO GMP) को देख निवेशक काफी समय से परेशान है।
घटता GMP बना निवेशकों की टेंशन
ये आईपीओ 4 नवंबर 2025 को खुला था।
- खुलने से कुछ दिन पहले 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका जीएमपी बढ़ता रहा।
- 30 अक्टूबर को इसका जीएमपी 15 रुपये चल रहा था।
- इसमें लगातार बढ़ोतरी आई फिर 3 नवंबर को इसका जीएमपी 16.5 रुपये दर्ज किया गया।
- ओपनिंग के दिन इसका जीएमपी 14 रुपये प्रति शेयर रहा। ओपनिंग के बाद से इसके जीएमपी में गिरावट दर्ज हुई।
- 7 नवंबर को क्लोजिंग होते ही इसका जीएमपी 11 रुपये से 5 रुपये प्रति शेयर पर आ गया।
- आज लिस्टिंग से एक दिन पहले 11 नवंबर को इसका जीएमपी 4 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया है।
Groww IPO Listing: कितने पर होगी लिस्टिंग?
मौजूदा जीएमपी (4 रुपये प्रति शेयर) को देखते हुए इसका लिस्टिंग प्राइस 104 रुपये प्रति शेयर हो सकता है।
क्या Lenskart जितना बुरा होगा हाल?
लेंसकार्ट के समय इसके प्रीमियम ने ग्रे मार्केट में 108 रुपये प्रति शेयर हाई रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन लिस्टिंग से पहले इसके जीएमपी में 90 फीसदी की गिरावट आई और इसका प्रीमियम 8 रुपये प्रति शेयर रह गया।
अगर ग्रो आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम ने ग्रे मार्केट में अब तक 16 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अभी ये अपने लो 4 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर चल रहा है। इसमें 25 फीसदी की गिरावट है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इसमें लेंसकार्ट जितनी गिरावट नहीं है, लेकिन लिस्टिंग से कुछ खास उम्मीद नहीं रख सकते।
ग्रो आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल
कितना है प्राइस बैंड?
ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये चल रहा है।
कितना है लॉट साइज?
इसे खरीदने के लिए कम से कम 150 इक्विटी शेयर्स खरीदने होंगे।
कितना लगा निवेशकों का पैसा?
इसे खरीदने के लिए निवेशकों को कम से कम 15 हजार रुपये निवेश करने होंगे।
