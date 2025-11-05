सरकारी डिफेंस कंपनी BEML Ltd का नेट प्रॉफिट 6% गिरा, अब कल शेयरों पर दिखेगा असर!

नई दिल्ली। BEML Share: सरकारी डिफेंस कंपनी BEML Ltd ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए। FY26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की कमाई में मामूली गिरावट दर्ज की है। नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी अवधि के ₹51 करोड़ की तुलना में साल-दर-साल (YoY) 6% गिरकर ₹48 करोड़ हो गया। ऑपरेशंस से रेवेन्यू 2.4% YoY गिरकर ₹839 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹860 करोड़ था, जबकि EBITDA ₹73 करोड़ पर स्थिर रहा। अब इस खबर का असर कल शेयर मार्केट खुलने पर इसके शेयरों में दिखने को मिल सकता है। कंपनी के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। मंगलवार को BEML के शेयर 2.15 फीसदी गिरकर 2,140 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसे रहे BEML के तिमाही नतीजे? हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के 8.5% की तुलना में थोड़ा बेहतर होकर 8.7% हो गया, जो स्थिर कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है। यह FY26 की जून तिमाही से एक बड़ा बदलाव है, जब BEML ने ₹64 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया।

पिछले साल इसी तिमाही में, BEML ने ₹70.5 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया था। जून तिमाही के दौरान, BEML का EBITDA लॉस ₹49 करोड़ रहा, जबकि उम्मीद ₹45 करोड़ के लॉस की थी और एक साल पहले यह लॉस ₹50.1 करोड़ था। उस अवधि का रेवेन्यू ₹634 करोड़ पर स्थिर रहा, जो अनुमानित ₹689 करोड़ से कम था और पिछली तिमाही की तुलना में 60% से ज्यादा कम था।