सरकारी डिफेंस कंपनी BEML Ltd का नेट प्रॉफिट 6% गिरा, अब कल शेयरों पर दिखेगा असर!
BEML ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर प्रॉफिट में 5.8 परसेंट की गिरावट दर्ज की। सरकारी कंपनी ने Q2 FY26 में 48.03 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कमाया। कंपनी ने Q2 FY25 में 51.03 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कमाया था।
नई दिल्ली। BEML Share: सरकारी डिफेंस कंपनी BEML Ltd ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए। FY26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की कमाई में मामूली गिरावट दर्ज की है। नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी अवधि के ₹51 करोड़ की तुलना में साल-दर-साल (YoY) 6% गिरकर ₹48 करोड़ हो गया। ऑपरेशंस से रेवेन्यू 2.4% YoY गिरकर ₹839 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹860 करोड़ था, जबकि EBITDA ₹73 करोड़ पर स्थिर रहा। अब इस खबर का असर कल शेयर मार्केट खुलने पर इसके शेयरों में दिखने को मिल सकता है। कंपनी के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। मंगलवार को BEML के शेयर 2.15 फीसदी गिरकर 2,140 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।
कैसे रहे BEML के तिमाही नतीजे?
हालांकि, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के 8.5% की तुलना में थोड़ा बेहतर होकर 8.7% हो गया, जो स्थिर कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है। यह FY26 की जून तिमाही से एक बड़ा बदलाव है, जब BEML ने ₹64 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया।
पिछले साल इसी तिमाही में, BEML ने ₹70.5 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया था। जून तिमाही के दौरान, BEML का EBITDA लॉस ₹49 करोड़ रहा, जबकि उम्मीद ₹45 करोड़ के लॉस की थी और एक साल पहले यह लॉस ₹50.1 करोड़ था। उस अवधि का रेवेन्यू ₹634 करोड़ पर स्थिर रहा, जो अनुमानित ₹689 करोड़ से कम था और पिछली तिमाही की तुलना में 60% से ज्यादा कम था।
BEML की ऑर्डर बुक कैसी?
कंपनी ने बताया कि उसका ऑर्डर बुक 16,342 करोड़ रुपये का है, जिसमें से उसने Q2FY26 के दौरान 794 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे किए। उसे उम्मीद है कि वह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 4,217 करोड़ रुपये और अगले सालों में 12,125 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे करेगी।
BEML ने इस तिमाही में रेवेन्यू में 2.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने Q2 FY26 में 839 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बताया, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में यह 859 करोड़ रुपये था।
BEML डिफेंस, रेल और माइनिंग जैसे कोर सेक्टर को सर्विस देती है। यह तीन मुख्य वर्टिकल्स के तहत काम करती है: डिफेंस और एयरोस्पेस, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल और मेट्रो।
