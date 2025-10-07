IPO News : निराशा में डूबे निवेशक, इस आईपीओ ने किया बर्बाद, कितना हुआ कुल नुकसान?

शेयर्स की तरह अब लोग धीरे-धीरे लोग आईपीओ की तरफ बढ़ने लगे हैं। शेयर्स की तरह आईपीओ में भी ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसमें फायदा हो। आज शेयर बाजार में एक ऐसे आईपीओ की लिस्टिंग हुई जिसने निवेशकों को बर्बाद कर दिया है। निवेशकों को इस आईपीओ से लगभग 40 फीसदी का नुकसान हुआ है।

नई दिल्ली। आज एक ऐसे मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग हुई, जिसने निवेशकों को बर्बाद कर दिया। इससे फायदा होने की जगह, निवेशकों को 40 फीसदी हानि हुई। देखते ही देखते निवेशकों पैसे डूब गए। हम बात कर रहे हैं, Glottis की।

ये कंपनी आज शेयर बाजार पर लिस्ट हुई है। कहने को ये एक मेनबोर्ड आईपीओ था। अभी भी इसका शेयर 1.51 फीसदी के नुकसान पर चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ से निवेशकों को कुल कितना नुकसान हुआ है।

कितना हुआ कुल नुकसान? इसका इश्यू प्राइस 129 रुपये प्रति शेयर था, हालांकि ये 84 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। इस आईपीओ से निवेशकों को एक शेयर पर 45 रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं इसका लॉट साइज 114 इक्विटी शेयर्स का था। कुल मिलाकर इससे 5130 रुपये का नुकसान हुआ है।

इस आईपीओ ने कराई छपड़-फाड़ कमाई वहीं आज एक ऐसा आईपीओ भी लिस्ट हुआ है, जिसने निवेशकों की छपड़ फाड़ कमाई करा दी है। इस आईपीओ से निवेशकों को 50 फीसदी फायदा मिला है। इसका इश्यू प्राइस 111 रुपये प्रति शेयर था। हालांकि ये 154.20 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है।

इसका अर्थ हुआ कि इसके एक शेयर पर निवेशकों को 43.2 रुपये का फायदा हुआ है। इसका लॉट साइज 1200 शेयर्स का था। इस आईपीओ से निवेशकों को कुल 51,840 रुपये का फायदा हुआ है। (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)