IPO News: हद ही कर दी भाई! जीएमपी फुस्स तो लिस्टिंग उससे भी बुरी, कितना हुआ निवेशकों को नुकसान?

नई दिल्ली। Fujiyama Power System की लिस्टिंग बेहद खराब रही। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम (IPO GMP) भी कुछ खास नहीं था। इस आईपीओ का जीएमपी 3 रुपये प्रति शेयर से आगे नहीं बढ़ा। साथ ही ज्यादातर समय इसका जीएमपी शून्य दर्ज किया गया था।

इसके खराब जीएमपी को देखते हुए नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने इस आईपीओ पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आखिरी दिन भी इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन 88 फीसदी हुआ। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ से निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है। Fujiyama Power System Share Price: कितना हुआ नुकसान? इस आईपीओ से निवेशकों को हर शेयर पर 8 रुपये का नुकसान हुआ है। Fujiyama Power System 3.51 फीसदी के नुकसान पर लिस्ट हुआ। एनएसई पर ये 220 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 228 रुपये प्रति शेयर था।