IPO News: हद ही कर दी भाई! जीएमपी फुस्स तो लिस्टिंग उससे भी बुरी, कितना हुआ निवेशकों को नुकसान?
प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में एक और कंपनी की आज एंट्री हुई है। Fujiyama Power System के आईपीओ का प्रीमियम (IPO GMP) कुछ खास नहीं रहा। यहीं कारण है कि इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन फुली सब्सक्राइब्ड नहीं हो पाया। अब इसकी खराब लिस्टिंग से निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है।
नई दिल्ली। Fujiyama Power System की लिस्टिंग बेहद खराब रही। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम (IPO GMP) भी कुछ खास नहीं था। इस आईपीओ का जीएमपी 3 रुपये प्रति शेयर से आगे नहीं बढ़ा। साथ ही ज्यादातर समय इसका जीएमपी शून्य दर्ज किया गया था।
इसके खराब जीएमपी को देखते हुए नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने इस आईपीओ पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आखिरी दिन भी इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन 88 फीसदी हुआ।
अब बात करते हैं कि इस आईपीओ से निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है।
Fujiyama Power System Share Price: कितना हुआ नुकसान?
इस आईपीओ से निवेशकों को हर शेयर पर 8 रुपये का नुकसान हुआ है। Fujiyama Power System 3.51 फीसदी के नुकसान पर लिस्ट हुआ। एनएसई पर ये 220 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। इसका इश्यू प्राइस 228 रुपये प्रति शेयर था।
सुबह 11.30 बजे के करीब Fujiyama Power System के एक शेयर का प्राइस 223 रुपये चल रहा है। लिस्टिंग के बाद से इसमें अब तक 3 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी देखी गई है।
आईपीओ की बेसिक डिटेल्स
कितना था प्राइस बैंड?
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 216 रुपये से 228 रुपये था।
कितना था लॉट साइज?
इस आईपीओ को लेने के लिए निवेशकों को कम से कम 65 शेयर्स पर आवेदन देना था।
कितना किया निवेशकों ने निवेश?
इस आईपीओ को खरीदने के लिए रिटेल निवेशकों ने 14,820 रुपये निवेश किए।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।