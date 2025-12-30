Language
    FMCG शेयरों में आने वाली है तेजी, एक साल बाद भागेंगे HUL और ITC जैसे शेयर, एक्सपर्ट क्यों जता रहे हैं उम्मीद?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    दिसंबर में एफएमसीजी शेयरों में मोमेंटम देखने को मिला है। इस दौरान नेस्ले इंडिया, मेरिको, ब्रिटानिया जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जब ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में अब कॉरपोरेट अर्निंग की शुरुआत होने वाली है और जनवरी से बाजार में लिस्टेड कंपनीज तीसरी तिमाही (FY26Q3) के नतीजे जारी करेंगी। ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज और उनके शेयर, खासतौर पर फोकस में रहेंगे। क्योंकि, सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वह Q3 में काफी तक बेहतर हो सकती हैं। ऐसे में मौजूदा स्तरों से हिंदुस्तान यूनीलिवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया और डाबर समेत कई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

    एफएमसीजी सेक्टर में मौजूदा रुझान और कॉरपोरेट अर्निंग को लेकर जागरण बिजनेस ने इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिया से बातचीत की।

    FMCG कंपनियों के लिए कैसा रहेगी Q3 अर्निंग?

    मार्केट एक्सपर्ट अबंरीश बलिगा ने कहा कि अर्निंग के लिहाज से FY26 की तीसरी तिमाही बेहद अहम और बेहतर रहने की उम्मीद है। क्योंकि, जीएसटी दरों में कटौती के बाद यह पहली तिमाही होगी, जहां कंपनियों की अच्छी सेल्स और वॉल्युम रहने की संभावना है। इस तिमाही में कंपनियों ने ग्राहकों को जीएसटी के बेनेफिट्स पूरी तरह से दिए हैं, और इसका अच्छा असर उनकी सेल्स पर देखने को मिल सकता है।

    क्या डिमांड FMCG सेक्टर में डिमांड रिकवरी आएगी?

    पिछले साल अक्तूबर के बाद से शहरी डिमांड में कमी के चलते एफएमसीजी शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद फरवरी में सरकार ने बजट में इनकम टैक्स में कटौती की और इसके बाद सितंबर में जीएसटी दरों को भी घटा दिया। अंबरीश बलिगा ने कहा कि सरकार के इन दोनों फैसलों से डिमांड में रिकवरी की बेहतर उम्मीद है, जो पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए फायदेमंद होगी।

    हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का पूरी तरह से फायदा मिलने में एक से दो तिमाही का समय लग सकता है, लेकिन Q3 से तस्वीर साफ होने लगेगी।

    FMCG सेक्टर के टॉप स्टॉक पिक्स

    अबंरीश बलिगा ने एफएमसीजी सेक्टर से बेस्ट पिक के तौर पर डाबर, आईटीसी और ज्योति लैब पर दांव लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा, नेस्ले इंडिया, मेरिको, हिंदुस्तान यूनीलिवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं।

    बता दें कि एफएमसीजी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई 66438 के लेवल से टूटकर 55033 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इस सेक्टर ने 3 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है जबकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने करीब 10 फीसदी का रिटर्न डिलीवर किया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

