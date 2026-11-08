Muhurat Trading का बेस्ट शेयर बना फिनोलेक्स केबल्स! लगा 20% अपर सर्किट; जानें क्या है वजह
फिनोलेक्स केबल्स के शेयर में 8 नवंबर को 'मुहूर्त ट्रेडिंग' के दौरान 20 फीसदी का अपर सर्किट लगा, कंपनी ने ...और पढ़ें
HighLights
मुहूर्त ट्रेडिंग में फिनोलेक्स केबल्स शेयर 20% चढ़ा
कंपनी का शुद्ध लाभ 67.5% बढ़कर ₹273 करोड़
रेवेन्यू 65% बढ़कर ₹2,269 करोड़ हुआ
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फिनोलेक्स केबल्स के शेयर में रविवार, 8 नवंबर को 'मुहूर्त ट्रेडिंग' के दौरान 20 फीसदी अपर सर्किट लग गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जिसमें रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अर्निंग्स में काफी वृद्धि दर्ज की गई है।
कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 67.5% बढ़कर ₹273 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹163 करोड़ था।
65 फीसदी बढ़ा रेवेन्यू
फिनोलेक्स केबल्स का रेवेन्यू 65% बढ़कर ₹2,269 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹1,376 करोड़ था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) दोगुने से भी अधिक हो गया। ये पिछले साल की इसी तिमाही के ₹146 करोड़ से 113% बढ़कर ₹311 करोड़ पर पहुंच गया।
फिनोलेक्स केबल्स ने अपने रेवेन्यू में हुई मजबूत ग्रोथ का श्रेय अपने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल कारोबारों में वॉल्यूम (बिक्री की मात्रा) में हुई बढ़ोतरी को दिया है। इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट में ऑटोमोबाइल, कृषि, औद्योगिक और सोलर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में वॉल्यूम में काफी वृद्धि देखी गई।
कम्युनिकेशन केबल कारोबार में भी सुधार
कंपनी के कम्युनिकेशन केबल कारोबार में भी सुधार देखा गया है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) की बिक्री में काफी बढ़ोतरी होना है। कंपनी ने बताया कि इस सेगमेंट में बेहतर प्राप्ति से मार्जिन में सुधार लाने में और मदद मिली।
फिनोलेक्स केबल्स ने अपनी 'फाइबर ड्रॉ' सुविधा के विस्तार के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि यह प्रोजेक्ट तय समय-सारणी के अनुसार आगे बढ़ रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 (FY27) तक यह नई सुविधा अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगी।
इस सुविधा की स्थापित क्षमता 4 मिलियन फाइबर किलोमीटर होगी। इसके शुरू होने से कंपनी की ऑप्टिक फाइबर निर्माण क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि कम्युनिकेशन केबल्स की मांग लगातार बढ़ रही है।
कहां पहुंचा शेयर?
NSE पर फिनोलेक्स का शेयर 20 फीसदी चढ़कर 1309.20 रुपये पर पहुंच गया है। बीते एक साल में ये शेयर 66.11 फीसदी और 6 महीनों में 19.33 फीसदी चढ़ा है।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
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