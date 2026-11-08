Muhurat Trading का बेस्ट शेयर बना फिनोलेक्स केबल्स! लगा 20% अपर सर्किट; जानें क्या है वजह

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फिनोलेक्स केबल्स के शेयर में रविवार, 8 नवंबर को 'मुहूर्त ट्रेडिंग' के दौरान 20 फीसदी अपर सर्किट लग गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जिसमें रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अर्निंग्स में काफी वृद्धि दर्ज की गई है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 67.5% बढ़कर ₹273 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹163 करोड़ था।

65 फीसदी बढ़ा रेवेन्यू फिनोलेक्स केबल्स का रेवेन्यू 65% बढ़कर ₹2,269 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹1,376 करोड़ था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) दोगुने से भी अधिक हो गया। ये पिछले साल की इसी तिमाही के ₹146 करोड़ से 113% बढ़कर ₹311 करोड़ पर पहुंच गया।

फिनोलेक्स केबल्स ने अपने रेवेन्यू में हुई मजबूत ग्रोथ का श्रेय अपने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल कारोबारों में वॉल्यूम (बिक्री की मात्रा) में हुई बढ़ोतरी को दिया है। इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट में ऑटोमोबाइल, कृषि, औद्योगिक और सोलर एप्लीकेशन के क्षेत्रों में वॉल्यूम में काफी वृद्धि देखी गई।

कम्युनिकेशन केबल कारोबार में भी सुधार कंपनी के कम्युनिकेशन केबल कारोबार में भी सुधार देखा गया है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) की बिक्री में काफी बढ़ोतरी होना है। कंपनी ने बताया कि इस सेगमेंट में बेहतर प्राप्ति से मार्जिन में सुधार लाने में और मदद मिली।