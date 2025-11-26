Language
    Excelsoft Technologies Share Price: धमाकेदार लिस्टिंग के साथ ली एंट्री, जीएमपी को दिखाया ठेंगा; कितना हुआ निवेशकों का फायदा?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का ग्रे मार्केट (IPO GMP) में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन खराब जीएमपी के बावजूद भी निवेशकों की ओर से इस आईपीओ को खूब प्यार दिया गया। मसलन एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ को आखिरी दिन दोपहर 2 बजे कुल 21.98 सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। ये आईपीओ निवेशकों को उम्मीद पर भली भांति खरा उतरा है। 

    नई दिल्ली।  एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज (Excelsoft Technologies Share Price) ने शेयर बाजार में कमाल की एंट्री ली। खराब जीएमपी (IPO GMP) होने के बावजूद भी इस आईपीओ की लिस्टिंग से निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा मिला है। जीएमपी को नजरअंदाज करते हुए निवेशकों ने जमकर इस आईपीओ में पैसा लगाया था। उनका ये निवेश सही साबित हुआ। 

    सबसे पहले जानते हैं कि इस आईपीओ की कितने पर लिस्टिंग हुई और इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है?

    Excelsoft Technologies Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग?

    इस आईपीओ से निवेशकों को 15 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हुआ है। इसकी एनएसई पर 135 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हुई है। इसका इश्यू प्राइस 120 रुपये प्रति शेयर था। 

    Excelsoft Technologies IPO बेसिक डिटेल्स

    कितना था प्राइस बैंड?

    इस आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये था। 

    कितना था लॉट साइज?

    इस आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए निवेशकों को 125 शेयर्स पर आवेदन करना जरूरी था। 

    क्या था इश्यू प्राइस?

    एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का इश्यू प्राइस 120 रुपये था। 

    कितना लगा निवेशकों का पैसा?

    इस आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए रिटेल निवेशकों ने 15 हजार रुपये खर्च करने पड़े।

    कितना है इश्यू साइज?

    एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, आईपीओ के जरिए फ्रेश इश्यू के तहत 180 करोड़ रुपये के शेयर्स जारी किए। इसके साथ ही ऑफर फॉर सेल के तहत 320 मिलियन रुपये के शेयर्स इश्यू किए । इनमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1,234,99,999 शेयर्स रखे गए थे। 

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

