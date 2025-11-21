IPO News: इस आईपीओ को खरीदने के लिए मची होड़, क्लोजिंग से पहले हुआ 13 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब्ड
IPO News: 21 नवंबर, शुक्रवार को एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ (Excelsoft Technologies IPO) में निवेश करने का आखिरी दिन है। ये आईपीओ 19 नवंबर को खुला था। निवेशक इस आईपीओ में आज शाम 5 बजे तक निवेश कर सकते हैं। मामूली जीेएमपी (IPO GMP) होते हुए भी निवेशकों के बीच इस आईपीओ को लेकर खास दिलचस्पी दिख रही है।
नई दिल्ली। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ (Excelsoft Technologies IPO) को खरीदने का आज आखिरी दिन है। इस आईपीओ में आप शाम 5 बजे तक निवेश कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी (IPO GMP) कुछ खास प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा।
आज ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 9 रुपये दर्ज किया गया है। इस आईपीओ से निवेशकों को 7.50 फीसदी का मुनाफा हो सकता है।
निवेशकों ने मचाई खरीदने की होड़
दोपहर 1.53 बजे तक इसका कुल सब्सक्रिप्शन 21.98 गुना हो चुका है। वहीं रिटेल सब्सक्रिप्शन भी अब 11 गुना हो चुका है। जीएमपी मामूली होने के बावजूद भी निवेशक इस आईपीओ में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ग्रे मार्केट में इसके जीएमपी ने अब तक 30 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है। वही आज इसका जीएमपी 9 रुपये प्रति शेयर दर्ज किया गया है।
Excelsoft Technologies IPO बेसिक डिटेल्स
कितना है प्राइस बैंड?
इस आईपीओ का प्राइस बैंड 114 रुपये से 120 रुपये है।
कितना है लॉट साइज?
इस आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए 125 शेयर्स पर आवेदन करना जरूरी है।
क्या होगा इश्यू प्राइस?
एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का इश्यू प्राइस 120 रुपये होगा।
कितना लगा निवेशकों का पैसा?
इस आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए रिटेल निवेशकों ने 15 हजार रुपये खर्च करने होंगे।
कितना है इश्यू साइज?
एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, आईपीओ के जरिए फ्रेश इश्यू के तहत 180 करोड़ रुपये के शेयर्स जारी करेगा। इसके साथ ही ऑफर फॉर सेल के तहत 320 मिलियन रुपये के शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। इनमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1,234,99,999 शेयर्स रखे गए हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
