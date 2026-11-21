Upcoming Dividend Stocks: 3 कंपनियां देने जा रही डिविडेंड, अगले हफ्ते है एक्स और रिकॉर्ड डेट; चूक न जाए मौका
अगले हफ्ते (23-27 नवंबर 2026) शेयर बाजार में पशुपति कॉटस्पिन, व्रज आयरन एंड स्टील और फ्यूजन सीएक्स जैसी प्रमुख कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। निवेशकों को पैसिव इनकम के लिए इन कंपनियों के डिविडेंड का लाभ उठाने हेतु एक्स-डेट से पहले निवेश करना होगा।
HighLights
अगले हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी
पशुपति कॉटस्पिन, व्रज आयरन, फ्यूजन सीएक्स प्रमुख नाम
डिविडेंड लाभ के लिए एक्स-डेट से पहले निवेश करें
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते (23-27 नवंबर 2026) शेयर बाजार में कुछ प्रमुख कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। डिविडेंड स्टॉक्स निवेशकों के लिए पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया हैं। अगर आप इन कंपनियों के डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं, तो एक्स-डेट से पहले निवेश करना जरूरी है। अगले सप्ताह जिन कंपनियों की एक्स-डेट है, उनमें पशुपति कॉटस्पिन (23 नवंबर), व्रज आयरन एंड स्टील (25 नवंबर) और फ्यूजन सीएक्स (27 नवंबर) शामिल हैं।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)