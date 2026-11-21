बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते (23-27 नवंबर 2026) शेयर बाजार में कुछ प्रमुख कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। डिविडेंड स्टॉक्स निवेशकों के लिए पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया हैं। अगर आप इन कंपनियों के डिविडेंड का फायदा लेना चाहते हैं, तो एक्स-डेट से पहले निवेश करना जरूरी है। अगले सप्ताह जिन कंपनियों की एक्स-डेट है, उनमें पशुपति कॉटस्पिन (23 नवंबर), व्रज आयरन एंड स्टील (25 नवंबर) और फ्यूजन सीएक्स (27 नवंबर) शामिल हैं।