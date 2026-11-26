बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील के शेयरों पर ब्रेकरेज फर्म EMKAY ने रिपोर्ट जारी की है। फर्म ने टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर को BUY की रेटिंग देते हुए बड़ा टार्गेट दिया है।

दरअसल, टाटा स्टील, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में प्रमोटरों की 26.6% हिस्सेदारी को 155 अरब रुपये में खरीदने के लिए सहमत हो गया है। इसके अलावा, कंपनी 26% और हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर लाएगी, जिस पर 168 अरब रुपये का खर्च आ सकता है। अगर इस ऑफर को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, तो टाटा की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6% हो सकती है। इसी खबर के बाद ब्रोकेज फर्म EMKAY ने टाटा स्टील पर नया टार्गेट प्राइस दिया है।

कहां तक जाएगा टाटा स्टील का शेयर? ब्रोकरेज फर्म एमके ने टाटा स्टील के शेयरों को BUY की रेटिंग दी। फर्म ने अनुमान लगाया है कि इसके शेयरों में तेजी आ सकती है। गुरुवार को टाटा स्टील का शेयर 2.66% की तेजी के साथ 164 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अगर इस रेट पर निवेशक टाटा स्टील के शेयर खरीदते हैं तो आने वाले समय में उन्हें 28 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।