टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, लगाएं है पैसा तो ये 5 अहम बातें जानना जरूरी

नई दिल्ली। बस कुछ ही घंटों में टाटा मोटर्स (Tata Motors Share Price) के दो अलग-अलग शेयर लिस्ट होने वाले हैं। यानी कि लंबे समय से टाटा मोटर्स के डीमर्जर (Tata Motors Demerger) का इंतजार खत्म होने वाला है।

दो अलग हिस्सो में बंटने के बाद टाटा मोटर्स की पहली कंपनी कमॉर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट पर होगी, जबकि दूसरी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जगुआर लैंड रोवर सहित पैसेंजर व्हीकल्स को देखेगी।

1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले डीमर्जर से पहले, यहां कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं जो प्रत्येक शेयरधारक को जानना जरूरी है।

1. क्या है डीमर्जर प्लान?

टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV Share Price) में बांट दिया जाएगा, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स को टाटा मोटर्स के पर रहेगा, जिसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPVL Share Price) कर दिया जाएगा।

2. शेयरधारकों को कितने शेयर मिलेंगे?

टाटा मोटर्स के विभाजन में शेयर अनुपात 1:1 है, जिसका अर्थ है कि शेयरधारकों को टाटा मोटर्स में उनके प्रत्येक शेयर के बदले ₹ 2 मूल्य का TMLCV का एक पूर्ण चुकता शेयर मिलेगा। इस योजना में वाणिज्यिक वाहन इकाई को ₹ 2,300 करोड़ मूल्य के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर का ट्रंसफर भी शामिल है , जिसे नवंबर में लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

3. रिकॉर्ड डेट कब है?

टाटा मोटर्स ने अभी तक सटीक रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कंपनी ने अपनी विश्लेषक बैठक में घोषणा की है कि डिमर्ज की रिकॉर्ड तिथि अक्टूबर के मध्य में तय की जाएगी, जो रजिस्ट्रार की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

4. टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत

मंगलवार को टाटा मोटर्स के शेयरों की कीमत विभाजन के बाद चर्चा का विषय रही। मंगलवार के बाजार सत्र के बाद शेयर 1.18% बढ़कर ₹680.45 पर बंद हुए। बीएसई पर टाटा मोटर्स के शेयर ₹ 672.50 पर खुले, और दिन के कारोबार में ₹683.50 के उच्चतम और ₹666.90 के निम्नतम स्तर तक पहुंचे।

यह विभाजन टाटा मोटर्स की यह घोषणा करने के कुछ दिन बाद प्रभावी हुआ है कि गिरीश वाघ और शैलेश चंद्र वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन इकाइयों का नेतृत्व करेंगे।

ऑटो दिग्गज ने कहा कि उसके बोर्ड ने 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी, अतिरिक्त निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के बोर्ड में गिरीश वाघ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

शैलेश चंद्र 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2028 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए यात्री वाहन कंपनी के अतिरिक्त निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ का पद संभालेंगे।

5. टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट: प्राइस बढ़ेगा या घटेगा?