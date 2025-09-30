टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, लगाएं है पैसा तो ये 5 अहम बातें जानना जरूरी
टाटा मोटर्स के डीमर्जर (Tata Motors Share Price) का इंतजार कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। कंपनी दो हिस्सों में (tata motors demerger news) बंट जाएगी। कमॉर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट को टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड देखेगी जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड संभालेगी। जानें डीमर्जर से जुड़ी 5 जरूरी बातें।
नई दिल्ली। बस कुछ ही घंटों में टाटा मोटर्स (Tata Motors Share Price) के दो अलग-अलग शेयर लिस्ट होने वाले हैं। यानी कि लंबे समय से टाटा मोटर्स के डीमर्जर (Tata Motors Demerger) का इंतजार खत्म होने वाला है।
दो अलग हिस्सो में बंटने के बाद टाटा मोटर्स की पहली कंपनी कमॉर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट पर होगी, जबकि दूसरी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जगुआर लैंड रोवर सहित पैसेंजर व्हीकल्स को देखेगी।
1. क्या है डीमर्जर प्लान?
2. शेयरधारकों को कितने शेयर मिलेंगे?
3. रिकॉर्ड डेट कब है?
4. टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत
5. टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट: प्राइस बढ़ेगा या घटेगा?
इस बीच, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने मंगलवार को एक नोट में कहा कि वह भारत में यात्री वाहनों की मांग को लेकर सकारात्मक बनी हुई है, लेकिन उसे जेएलआर के लिए चुनौतियां नजर आ रही हैं और यात्री वाहन क्षेत्र में मार्जिन में सुधार और इवेको अधिग्रहण को लेकर वह कम आश्वस्त है। जेफरीज ने टाटा मोटर्स पर अपनी 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखी है और 575 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।यह अभी के ₹680.45 की कीमत से बहुत कम प्राइस है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।