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      Diwali Picks 2026: आनंद राठी-मोतीलाल ओसवाल समेत 6 ब्रोकरेज ने जारी किए दीवाली पिक्स, 83% तक कमाई की उम्मीद; Full List

      By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
      Published: Wed, 04 Nov 2026 12:35 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2026 12:43 PM (IST)

      6 ब्रोकरेज फर्म्स ने चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिनसे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इन ...और पढ़ें

      दीवाली के लिए चुने गए शेयर

      दीवाली के लिए चुने गए शेयर

      HighLights

      1. ब्रोकरेज फर्म्स ने चुने शेयर

      2. दीवाली के जारी की शेयरों की लिस्ट

      3. दे सकते हैं तगड़ा रिटर्न

      बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन चल रहा है और दीवाली सिर्फ 4 दिन दूर है। इस मौके पर ब्रोकरेज फर्म्स चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी करती हैं, जिनमें निवेशकों का पैसा बन सकता है। ऐसी 6 ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जिन्होंने इस साल दीवाली पिक्स 2026 (Diwali Picks 2026) की लिस्ट जारी कर दी है। आइए नजर डालते हैं इन शेयरों और उनके टारगेट्स पर।

      आनंद राठी के चुने हुए शेयर 

      शेयर 2 नवंबर का क्लोजिंग प्राइस (₹ में) 12 महीनों का टारगेट (₹ में) कितनी ग्रोथ संभव?
      मार्केट कैप (अरब रुपये में)
      HDFC Asset Management Company Ltd. 2,380 2,800 18% 1,010
      Tech Mahindra Ltd. 1,787 2,065 16% 1,744
      State Bank Of India 987 1,337 35% 9,110
      Cemindia Projects Ltd. 1,291 1,615 25% 238
      Shilpa Medicare Ltd. 929 1,160 25% 181
      INDO-MIM Ltd. 1,190 1,500 26% 588

      कोटक नियो के शेयर

      शेयर शेयर का भाव (30 अक्टूबर) टारगेट प्राइस संभावित तेजी
      एपीएल अपोलो ट्यूब्स ₹2,165 ₹2,594 19.84%
      एटरनल ₹344 ₹435 26.50%
      हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) ₹4,854 ₹5,305 9.30%
      जुबिलेंट इंग्रेविया ₹558 ₹970 73.80%
      पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ₹6,048 ₹6,500 7.50%
      टाइटन कंपनी ₹4,436 ₹5,050 13.90%
      उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ₹53 ₹85 60.40%

      मोतीलाल ओसवाल के शेयर

      शेयर प्राइस (30 अक्टूबर) टारगेट प्राइस (₹ में)
      संभावित तेजी (% में)
      Kotak Mahindra Bank 462 500 8%
      Adani Ports 1,850 2,130 15%
      Titan 4,437 6,000 35%
      Eternal 344 420 22%
      BSE 3,510 4,000 14%
      SPR Auto Components 4,374 6,150 41%
      Shaily Engineering 3,170 4,074 29%
      Arvind 491 670 37%
      Unimech Aerospace 1,579 2,138 35%
      Symbiotec Pharmalab 1,246 1,430 15%

      जियोजित के चुनिंदा शेयर

      शेयर भाव (रुपये में)
      मार्केट कैपिटल (करोड़ रुपये में)
      ICICI Bank 1,395 10,01,595
      Larsen & Toubro 3,645 5,01,513
      Kotak Mahindra Bank 430 4,27,858
      Eternal 317 3,05,916
      Tech Mahindra 1,789 1,75,398
      Samvardhana Motherson 151 1,59,366
      Indian Hotels Company 784 1,11,597
      Sagility 44 20,645
      PVR Inox 1,396 13,704
      Cyient 1,229 12,878

      नोट - जियोजित ने शेयरों का टारगेट नहीं दिया है और इसने अपनी रिपोर्ट में 23 अक्टूबर का भाव दिया है।

      बजाज ब्रोकिंग के शेयर

      शेयर  किस रेंज में करें एंट्री (₹ में)  टारगेट (₹ में)  संभावित रिटर्न (% में) 
      महिंद्रा एंड महिंद्रा   2860-2890 3251  13 
      वरुण बेवरेजेज  394-402  459  15
      सीजी पावर  800-820  938  16 
      जीवी वर्नोवा  4080-4165  4545  10
      सुदर्शन केमिकल  1010-1035  1144 12 
      रोलेक्स रिंग्स  163-167  185  12 
      आईसीआईसीआई बैंक  1380-1414  1570 12
      अदाणी पावर  188-194  223  16 
      लॉयड्स इंजीनियरिंग  82-84  99  19 

      वेंचुरा सिक्योरिटीज के शेयर

      शेयर भाव (₹ में) टारगेट (₹में) संभावित बढ़त (% में)
      पार्क मेडी वर्ल्ड 221  406  83.7 
      एचडीएफसी बैंक 700  1180  68.6 
      पेटीएम 1634  2131  30.4 
      मीशो 222  283  27.4 
      एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1682  2141  27.3 
      एथर एनर्जी  1775  1974   


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      (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

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