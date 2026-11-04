Diwali Picks 2026: आनंद राठी-मोतीलाल ओसवाल समेत 6 ब्रोकरेज ने जारी किए दीवाली पिक्स, 83% तक कमाई की उम्मीद; Full List

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन चल रहा है और दीवाली सिर्फ 4 दिन दूर है। इस मौके पर ब्रोकरेज फर्म्स चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी करती हैं, जिनमें निवेशकों का पैसा बन सकता है। ऐसी 6 ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जिन्होंने इस साल दीवाली पिक्स 2026 (Diwali Picks 2026) की लिस्ट जारी कर दी है। आइए नजर डालते हैं इन शेयरों और उनके टारगेट्स पर।

आनंद राठी के चुने हुए शेयर शेयर 2 नवंबर का क्लोजिंग प्राइस (₹ में) 12 महीनों का टारगेट (₹ में) कितनी ग्रोथ संभव? मार्केट कैप (अरब रुपये में) HDFC Asset Management Company Ltd. 2,380 2,800 18% 1,010 Tech Mahindra Ltd. 1,787 2,065 16% 1,744 State Bank Of India 987 1,337 35% 9,110 Cemindia Projects Ltd. 1,291 1,615 25% 238 Shilpa Medicare Ltd. 929 1,160 25% 181 INDO-MIM Ltd. 1,190 1,500 26% 588 कोटक नियो के शेयर

शेयर शेयर का भाव (30 अक्टूबर) टारगेट प्राइस संभावित तेजी एपीएल अपोलो ट्यूब्स ₹2,165 ₹2,594 19.84% एटरनल ₹344 ₹435 26.50% हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) ₹4,854 ₹5,305 9.30% जुबिलेंट इंग्रेविया ₹558 ₹970 73.80% पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ₹6,048 ₹6,500 7.50% टाइटन कंपनी ₹4,436 ₹5,050 13.90% उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ₹53 ₹85 60.40% मोतीलाल ओसवाल के शेयर शेयर प्राइस (30 अक्टूबर) टारगेट प्राइस (₹ में) संभावित तेजी (% में) Kotak Mahindra Bank 462 500 8% Adani Ports 1,850 2,130 15% Titan 4,437 6,000 35% Eternal 344 420 22% BSE 3,510 4,000 14% SPR Auto Components 4,374 6,150 41% Shaily Engineering 3,170 4,074 29% Arvind 491 670 37% Unimech Aerospace 1,579 2,138 35% Symbiotec Pharmalab 1,246 1,430 15% जियोजित के चुनिंदा शेयर शेयर भाव (रुपये में) मार्केट कैपिटल (करोड़ रुपये में) ICICI Bank 1,395 10,01,595 Larsen & Toubro 3,645 5,01,513 Kotak Mahindra Bank 430 4,27,858 Eternal 317 3,05,916 Tech Mahindra 1,789 1,75,398 Samvardhana Motherson 151 1,59,366 Indian Hotels Company 784 1,11,597 Sagility 44 20,645 PVR Inox 1,396 13,704 Cyient 1,229 12,878 नोट - जियोजित ने शेयरों का टारगेट नहीं दिया है और इसने अपनी रिपोर्ट में 23 अक्टूबर का भाव दिया है।

बजाज ब्रोकिंग के शेयर शेयर किस रेंज में करें एंट्री (₹ में) टारगेट (₹ में) संभावित रिटर्न (% में) महिंद्रा एंड महिंद्रा 2860-2890 3251 13 वरुण बेवरेजेज 394-402 459 15 सीजी पावर 800-820 938 16 जीवी वर्नोवा 4080-4165 4545 10 सुदर्शन केमिकल 1010-1035 1144 12 रोलेक्स रिंग्स 163-167 185 12 आईसीआईसीआई बैंक 1380-1414 1570 12 अदाणी पावर 188-194 223 16 लॉयड्स इंजीनियरिंग 82-84 99 19 वेंचुरा सिक्योरिटीज के शेयर शेयर भाव (₹ में) टारगेट (₹में) संभावित बढ़त (% में) पार्क मेडी वर्ल्ड 221 406 83.7 एचडीएफसी बैंक 700 1180 68.6 पेटीएम 1634 2131 30.4 मीशो 222 283 27.4 एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1682 2141 27.3 एथर एनर्जी 1775 1974

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