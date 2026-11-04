Diwali Picks 2026: आनंद राठी-मोतीलाल ओसवाल समेत 6 ब्रोकरेज ने जारी किए दीवाली पिक्स, 83% तक कमाई की उम्मीद; Full List
6 ब्रोकरेज फर्म्स ने चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिनसे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इन ...और पढ़ें
HighLights
ब्रोकरेज फर्म्स ने चुने शेयर
दीवाली के जारी की शेयरों की लिस्ट
दे सकते हैं तगड़ा रिटर्न
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन चल रहा है और दीवाली सिर्फ 4 दिन दूर है। इस मौके पर ब्रोकरेज फर्म्स चुनिंदा शेयरों की लिस्ट जारी करती हैं, जिनमें निवेशकों का पैसा बन सकता है। ऐसी 6 ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जिन्होंने इस साल दीवाली पिक्स 2026 (Diwali Picks 2026) की लिस्ट जारी कर दी है। आइए नजर डालते हैं इन शेयरों और उनके टारगेट्स पर।
आनंद राठी के चुने हुए शेयर
|शेयर
|2 नवंबर का क्लोजिंग प्राइस (₹ में)
|12 महीनों का टारगेट (₹ में)
|कितनी ग्रोथ संभव?
|
मार्केट कैप (अरब रुपये में)
|HDFC Asset Management Company Ltd.
|2,380
|2,800
|18%
|1,010
|Tech Mahindra Ltd.
|1,787
|2,065
|16%
|1,744
|State Bank Of India
|987
|1,337
|35%
|9,110
|Cemindia Projects Ltd.
|1,291
|1,615
|25%
|238
|Shilpa Medicare Ltd.
|929
|1,160
|25%
|181
|INDO-MIM Ltd.
|1,190
|1,500
|26%
|588
कोटक नियो के शेयर
|शेयर
|शेयर का भाव (30 अक्टूबर)
|टारगेट प्राइस
|संभावित तेजी
|एपीएल अपोलो ट्यूब्स
|₹2,165
|₹2,594
|19.84%
|एटरनल
|₹344
|₹435
|26.50%
|हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL)
|₹4,854
|₹5,305
|9.30%
|जुबिलेंट इंग्रेविया
|₹558
|₹970
|73.80%
|पर्सिस्टेंट सिस्टम्स
|₹6,048
|₹6,500
|7.50%
|टाइटन कंपनी
|₹4,436
|₹5,050
|13.90%
|उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
|₹53
|₹85
|60.40%
मोतीलाल ओसवाल के शेयर
|शेयर
|प्राइस (30 अक्टूबर)
|टारगेट प्राइस (₹ में)
|
संभावित तेजी (% में)
|Kotak Mahindra Bank
|462
|500
|8%
|Adani Ports
|1,850
|2,130
|15%
|Titan
|4,437
|6,000
|35%
|Eternal
|344
|420
|22%
|BSE
|3,510
|4,000
|14%
|SPR Auto Components
|4,374
|6,150
|41%
|Shaily Engineering
|3,170
|4,074
|29%
|Arvind
|491
|670
|37%
|Unimech Aerospace
|1,579
|2,138
|35%
|Symbiotec Pharmalab
|1,246
|1,430
|15%
जियोजित के चुनिंदा शेयर
|शेयर
|भाव (रुपये में)
|
मार्केट कैपिटल (करोड़ रुपये में)
|ICICI Bank
|1,395
|10,01,595
|Larsen & Toubro
|3,645
|5,01,513
|Kotak Mahindra Bank
|430
|4,27,858
|Eternal
|317
|3,05,916
|Tech Mahindra
|1,789
|1,75,398
|Samvardhana Motherson
|151
|1,59,366
|Indian Hotels Company
|784
|1,11,597
|Sagility
|44
|20,645
|PVR Inox
|1,396
|13,704
|Cyient
|1,229
|12,878
नोट - जियोजित ने शेयरों का टारगेट नहीं दिया है और इसने अपनी रिपोर्ट में 23 अक्टूबर का भाव दिया है।
बजाज ब्रोकिंग के शेयर
|शेयर
|किस रेंज में करें एंट्री (₹ में)
|टारगेट (₹ में)
|संभावित रिटर्न (% में)
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|2860-2890
|3251
|13
|वरुण बेवरेजेज
|394-402
|459
|15
|सीजी पावर
|800-820
|938
|16
|जीवी वर्नोवा
|4080-4165
|4545
|10
|सुदर्शन केमिकल
|1010-1035
|1144
|12
|रोलेक्स रिंग्स
|163-167
|185
|12
|आईसीआईसीआई बैंक
|1380-1414
|1570
|12
|अदाणी पावर
|188-194
|223
|16
|लॉयड्स इंजीनियरिंग
|82-84
|99
|19
वेंचुरा सिक्योरिटीज के शेयर
|शेयर
|भाव (₹ में)
|टारगेट (₹में)
|संभावित बढ़त (% में)
|पार्क मेडी वर्ल्ड
|221
|406
|83.7
|एचडीएफसी बैंक
|700
|1180
|68.6
|पेटीएम
|1634
|2131
|30.4
|मीशो
|222
|283
|27.4
|एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स
|1682
|2141
|27.3
|एथर एनर्जी
|1775
|1974
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)