खरीद लो, खरीद लो; दीवाली तक कमाना है मुनाफा तो इन शेयर को तुरंत रख लो! 63 फीसदी तक भागेंगे दाम

नई दिल्ली। दीवाली 2025 बस कुछ ही दिन दूर है और बाजार में रौनक अपने चरम पर है। निवेशक, ट्रेडर्स और ब्रोकरेज हाउस सभी दीवाली धमाका रिटर्न्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीते 5 दिनों में ही शेयर बाजार ने जोश दिखाया है। निफ्टी 50 ने 1.5% की छलांग लगाकर 25,200 का आंकड़ा पार किया है, जबकि सेंसेक्स 1,100 अंक चढ़कर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब जब बाजार में तेजी का माहौल है, तो अगर आप भी इस दीवाली पर अपने पोर्टफोलियो को "लक्ष्मी" से भरना चाहते हैं, तो देश की टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के दीवाली स्टॉक पिक्स पर जरूर नजर डालें। इनमें से एक स्टॉक्स 63% तक का रिटर्न देने का दम भर रहा है।

Philip Capital के दीवाली 2025 पटाखे Philip Capital ने जिन स्टॉक्स को चुना है, उनमें से कुछ ने बाजार में पहले ही रफ्तार पकड़ ली है और आगे और उछाल की उम्मीद है। इनमें शेयर का नाम अनुमानित रिटर्न Hemisphere Prop 63% ABB 54% BEL 46% DLF 44% Hindalco 40% CAMS 37% Mankind Pharma 38% Angel One 28% HDFC Life 28% Mphasis 23% Prabhudas Lilladher Capital के भरोसेमंद दांव ब्रोकरेज फर्म Prabhudas Lilladher ने SBI, ITC, HAL और Max Healthcare जैसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की बात कही है। इनसे 35% तक का रिटर्न मिलने का अनुमान है। ये स्टॉक्स कम रिस्क, स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। Geojit Financial Services पर किन शेयरों पर भरोसा जियोजित ने इंफोसिस, HUL, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, सुजलॉन एनर्जी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जैसे बढ़िया स्टॉक्स चुने हैं। इनमें से कई ब्लू चिप हैं, जो दीवाली के बाद भी स्थायीत्व और ग्रोथ दोनों देंगे।