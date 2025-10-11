खरीद लो, खरीद लो; दीवाली तक कमाना है मुनाफा तो इन शेयर को तुरंत रख लो! 63 फीसदी तक भागेंगे दाम
दीवाली 2025 के नजदीक आते ही बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निवेशक दीवाली धमाका रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में उछाल आया है। ब्रोकरेज फर्मों ने कुछ स्टॉक्स में 63% तक रिटर्न का अनुमान लगाया है। Philip Capital, प्रभुदास लीलाधर, जियोजित और एक्सिस सिक्योरिटी ने कई शेयरों पर भरोसा जताया है, जो निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
नई दिल्ली। दीवाली 2025 बस कुछ ही दिन दूर है और बाजार में रौनक अपने चरम पर है। निवेशक, ट्रेडर्स और ब्रोकरेज हाउस सभी दीवाली धमाका रिटर्न्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीते 5 दिनों में ही शेयर बाजार ने जोश दिखाया है। निफ्टी 50 ने 1.5% की छलांग लगाकर 25,200 का आंकड़ा पार किया है, जबकि सेंसेक्स 1,100 अंक चढ़कर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ है।
अब जब बाजार में तेजी का माहौल है, तो अगर आप भी इस दीवाली पर अपने पोर्टफोलियो को "लक्ष्मी" से भरना चाहते हैं, तो देश की टॉप ब्रोकरेज फर्म्स के दीवाली स्टॉक पिक्स पर जरूर नजर डालें। इनमें से एक स्टॉक्स 63% तक का रिटर्न देने का दम भर रहा है।
Philip Capital के दीवाली 2025 पटाखे
Philip Capital ने जिन स्टॉक्स को चुना है, उनमें से कुछ ने बाजार में पहले ही रफ्तार पकड़ ली है और आगे और उछाल की उम्मीद है। इनमें
|शेयर का नाम
|अनुमानित रिटर्न
|Hemisphere Prop
|63%
|ABB
|54%
|BEL
|46%
|DLF
|44%
|Hindalco
|40%
|CAMS
|37%
|Mankind Pharma
|38%
|Angel One
|28%
|HDFC Life
|28%
|Mphasis
|23%
Prabhudas Lilladher Capital के भरोसेमंद दांव
ब्रोकरेज फर्म Prabhudas Lilladher ने SBI, ITC, HAL और Max Healthcare जैसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की बात कही है। इनसे 35% तक का रिटर्न मिलने का अनुमान है। ये स्टॉक्स कम रिस्क, स्थिर रिटर्न चाहने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।
Geojit Financial Services पर किन शेयरों पर भरोसा
जियोजित ने इंफोसिस, HUL, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, सुजलॉन एनर्जी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जैसे बढ़िया स्टॉक्स चुने हैं। इनमें से कई ब्लू चिप हैं, जो दीवाली के बाद भी स्थायीत्व और ग्रोथ दोनों देंगे।
एक्सिस सिक्योरिटी के शानदार टारगेट्स
|कंपनी
|वर्तमान मूल्य (₹)
|टारगेट प्राइस (₹)
|Bajaj Finance
|989
|1,100
|SBI
|865
|1,025
|HDFC Bank
|965
|1,150
|Bharti Airtel
|1,896
|2,300
|Shriram Finance
|647
|750
|D Mart
|4,418
|5,280
|Lupin
|1,979
|2,400
|Max Healthcare
|1,069
|1,450
|Hero
|5,550
|6,245
|Prestige Group
|1,530
|2,000
|APL Apollo
|1,739
|1,950
|Mahanagar Gas
|1,278
|1,549
|Kiloskar
|2,000
|2,330
|Sansera Engineering
|1,400
|1,580
एक्सिस सिक्योरिटी (Axis Securities) ने टॉप फेस्टिवल स्टॉक्स में मैक्स हेल्थकेयर (Max Healthcare), प्रेसटीज ग्रुप (Prestige Group), भारती एयरटेल (Bharti Airtel), ल्यूपिन (Lupin), SBI और HDFC बैंक शेयर जैसे नाम शामिल किए हैं।ब्रोकरेज और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह दीवाली लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए "गोल्डन अवसर" की तरह है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
