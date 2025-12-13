दुबई की कंपनी को खरीदने पहुंची दिल्ली की ये छोटी सी कंपनी; 11 रुपये से कम का शेयर; एक समय 65 पैसे का था स्टॉक

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टेड छोटी कंपनियां भी कभी-कभी बड़ा दांव चल देती है। एक ऐसी ही कंपनी है जिसके एक शेयर की कीमत 11 रुपये से भी कम है, लेकिन वह दुबई की एक कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद रही है। इस कंपनी का नाम है Rama Steel Tubes लिमिटेड।



इस समय Rama Steel Tubes Limited के एक शेयर की कीमत 10.68 रुपये है। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को इसके शेयर -3.00 % गिरावट के साथ 10.68 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली की कंपनी करेगी UAE की कंपनी का अधिग्रहण दिल्ली की रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी ऑटोमेक ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते को मंजूरी देने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण की कीमत लगभग AED 296 मिलियन ( लगभग 728 करोड़ रुपये) है।



रामा स्टील ट्यूब्स और उसकी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, RST इंटरनेशनल ट्रेडिंग FZE इस अधिग्रहण में शामिल हैं। इस अधिग्रहण में RST International Trading FZE की 78.38% हिस्सेदारी और रामा स्टील ट्यूब्स 21.62% होगी। रेगुलेटरी मंजूरी मिलने के बाद, इस ट्रांजैक्शन से रामा स्टील ट्यूब्स की मार्केट में मौजूदगी और ऑपरेशनल क्षमताओं में सुधार होने की उम्मीद है।

कभी 65 पैसे का था स्टॉक आज भले ही रामा स्टील का शेयर 10 और 11 रुपये का शेयर है। लेकिन एक समय इसकी वैल्यू 1 रुपये से कम थी। 5 साल में इस शेयर ने 1,543 फीसदी का रिटर्न दिया है। 11 दिसंबर 2020 को इस शेयर की कीमत 65 पैसे थी।

मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का होगा विस्तार ऑटोमेक को खरीदने से, रामा स्टील ट्यूब्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार करके उसमें स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग को शामिल कर रहा है। इससे वे अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले इंजीनियर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ जोड़कर वैल्यू चेन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में ऑटोमेक की बड़ी मौजूदगी GCC और MENA क्षेत्रों में बड़े बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है और रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर भौगोलिक विविधता को सपोर्ट करती है।



इसके अलावा, यह अधिग्रहण ऑटोमेक के UAE ऑपरेशन से प्रोडक्शन चेन के कुछ हिस्से को रामा स्टील के घरेलू भारतीय मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में शिफ्ट करके रामा स्टील के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल को काफी बढ़ावा देगा।