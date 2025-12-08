IPO News: GMP देख आप ही रह जाएंगे दंग, आ गया ये कमाल का आईपीओ; यहां देखें प्राइस बैंड से लेकर हर एक डिटेल

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में आए दिन कई आईपीओ (IPO News) अपनी एंट्री लेते हैं। 8 दिसंबर को दो नए मेनबोर्ड आईपीओ खुले हैं। इनमें से ही एक कोरोना रेमेडिएस का आईपीओ (Corona Remedies IPO) भी है। ग्रे मार्केट (IPO GMP) में कोरोना रेमेडिएस आईपीओ कमाल का प्रदर्शन कर रहा है।

8 दिसंबर को ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 290 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। इस आईपीओ से 27.31 फीसदी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। हालांकि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी के आईपीओ का जीएमपी घटता-बढ़ता रहता है।

आइए अब इस आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं-

कोरोना रेमेडिएस आईपीओ से जुड़ी बेसिक डिटेल्स

महत्वपूर्ण दिन तारीख कब खुलेगा 8 दिसंबर 2025 कब बंद होगा 10 दिसंबर 2025 अलॉटमेंट कब हो सकती है 11 दिसंबर 2025 रिफंड कब मिल सकता है 12 दिंसबर 2025 शेयर्स कब मिल सकते हैं 12 दिसंबर 2025 लिस्टिंग कब हो सकती है 15 दिसंबर 2025

प्राइस बैंड 1008 रुपये से 1062 रुपये लॉट साइज 54 शेयर्स इश्यू साइज (केवल ऑफर फॉर सेल) 655.37 करोड़ रुपये के शेयर्स (61,71,101 शेयर्स) फेस वैल्यू 10 रुपये इश्यू प्राइस 1062 रुपये होगा

इसमें गौर करने वाली बात ये है कि कंपनी अपने आईपीओ के तहत केवल ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स जारी कर रही है। इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं, बल्कि शेयरहोल्डर्स को मिलने वाला है। इस आईपीओ में OFS के तहत, मौजूदा निवेशक - सेपिया इन्वेस्टमेंट्स, एंकर पार्टनर्स और सेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट- प्रमोटर्स के साथ मिलकर शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं।

कंपनी क्या काम करती है?

कोरोना रेमेडीज के शेयरों की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होगी। अहमदाबाद स्थित कोरोना रेमेडीज एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कंपनी है जो वुमेन हेल्थकेयर सर्विसेज, कार्डियो-डायबिटीज, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और अन्य मेडिकल सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करती है। इसके पोर्टफोलियो में कुल 67 प्रोडक्ट्स हैं।