IPO News: GMP देख आप ही रह जाएंगे दंग, आ गया ये कमाल का आईपीओ; यहां देखें प्राइस बैंड से लेकर हर एक डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    IPO News: आज प्राइमरी मार्केट में दो नए मेनबोर्ड आईपीओ की एंट्री हुई है। इनमें से ही एक है, कोरोना रेमेडिएस आईपीओ (Corona Remedies IPO)। शेयर बाजार मे ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में आए दिन कई आईपीओ (IPO News) अपनी एंट्री लेते हैं। 8 दिसंबर को दो नए मेनबोर्ड आईपीओ खुले हैं। इनमें से ही एक कोरोना रेमेडिएस का आईपीओ (Corona Remedies IPO) भी है। ग्रे मार्केट (IPO GMP) में कोरोना रेमेडिएस आईपीओ कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। 

    कितना है GMP?

    8 दिसंबर को ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 290 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। इस आईपीओ से 27.31 फीसदी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। हालांकि लिस्टिंग तक किसी भी कंपनी के आईपीओ का जीएमपी घटता-बढ़ता रहता है।  

    आइए अब इस आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं-

    कोरोना रेमेडिएस आईपीओ से जुड़ी बेसिक डिटेल्स

     महत्वपूर्ण दिन तारीख
    कब खुलेगा 8 दिसंबर 2025
    कब बंद होगा 10 दिसंबर 2025
    अलॉटमेंट कब हो सकती है 11 दिसंबर 2025
    रिफंड कब मिल सकता है 12 दिंसबर 2025
    शेयर्स कब मिल सकते हैं 12 दिसंबर 2025
    लिस्टिंग कब हो सकती है 15 दिसंबर 2025

     

    प्राइस बैंड 1008 रुपये से 1062 रुपये
    लॉट साइज 54 शेयर्स
    इश्यू साइज (केवल ऑफर फॉर सेल) 655.37 करोड़ रुपये के शेयर्स (61,71,101 शेयर्स)
    फेस वैल्यू 10 रुपये
    इश्यू प्राइस 1062 रुपये होगा

    इसमें गौर करने वाली बात ये है कि कंपनी अपने आईपीओ के तहत केवल ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स जारी कर रही है। इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं, बल्कि शेयरहोल्डर्स को मिलने वाला है। इस आईपीओ में OFS के तहत, मौजूदा निवेशक - सेपिया इन्वेस्टमेंट्स, एंकर पार्टनर्स और सेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट- प्रमोटर्स के साथ मिलकर शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं।

    कंपनी क्या काम करती है?

    कोरोना रेमेडीज के शेयरों की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होगी। अहमदाबाद स्थित कोरोना रेमेडीज एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन कंपनी है जो वुमेन हेल्थकेयर सर्विसेज, कार्डियो-डायबिटीज, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और अन्य मेडिकल सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करती है। इसके पोर्टफोलियो में कुल 67 प्रोडक्ट्स हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।

