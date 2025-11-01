कंज्यूमर, ज्वैलरी, FMCG और Paint इंडस्ट्री में आने वाली है तेजी; मोतीलाल ओसवाल ने ₹470 के शेयर पर जताया भरोसा
Sector of the week: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने कंज्यूमर सेक्टर में तेजी की संभावना जताई है। त्योहारी मांग और शहरी खपत में सुधार से कंज्यूमर, ज्वैलरी, FMCG और पेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ की उम्मीद है। रिपोर्ट में वरुण बेवरेजेस और टाइटन के शेयरों पर भरोसा जताया गया है, जिनके टारगेट प्राइस क्रमशः 580 और 4150 रुपए हैं।
नई दिल्ली| ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने जागरण बिजनेस के पाठकों के लिए एक्सक्लूसिव सेक्टर ऑफ द वीक रिपोर्ट (Motilal Oswal sector of week report) जारी की है। इसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर में तेजी आने वाली है। साथ ही, दो शेयरों का भी जिक्र है, जो आने वाले दिनों तूफानी तेजी दिखा सकते हैं। इसमें एक शेयर 470 रुपए का है और दूसरा शेयर टाटा ग्रुप की कंपनी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का कंज्यूमर सेक्टर त्योहारी मांग, शहरी खपत में सुधार और बदलती उपभोक्ता पसंद की बदौलत मजबूत ग्रोथ मोड में है। महंगाई और चुनिंदा कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सेक्टर का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनियां प्राइसिंग स्ट्रैटजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के जरिए ग्रोथ बनाए हुए हैं। अक्टूबर में त्योहारों के दौरान ज्वैलरी समेत कुछ डिस्क्रीशनरी सेगमेंट में मांग मजबूत रही, जबकि GST 2.0 से शुरुआती बाधाओं के बाद FMCG की वॉल्यूम अब स्थिर हो रही है। बढ़ती आमदनी, शहरी रोजगार और ब्रांडेड उत्पादों की बढ़ती पसंद सेक्टर के लिए मुख्य ग्रोथ ड्राइवर बने हुए हैं।
Jewellery Sector: महंगे सोने के बावजूद रिकॉर्ड मांग
त्योहारी सीजन और शादियों की भारी डिमांड ने ज्वैलरी बिक्री को मजबूती दी है। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद एक्सचेंज ऑफर्स, प्रमोशन और नई डिजाइनिंग से ग्राहकों की खरीद जारी रही। सितंबर के अंत से अक्टूबर तक रिटेल बिक्री तेज रही। संगठित ज्वैलरी बाजार का विस्तार, टियर-2 शहरों में स्टोर ओपनिंग और गोल्ड कॉइन व मिड-रेंज ज्वैलरी की मांग ने ग्रोथ को सहारा दिया है। आने वाले क्वार्टरों में भी स्थिर राजस्व की उम्मीद है।
Paint Industyry: बारिश के चलते धीमा, नवंबर से रिकवरी की उम्मीद
लंबे मॉनसून और जल्दी त्योहार के कारण दूसरी तिमाही में पेंट की मांग हल्की रही। डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना है कि नवंबर के मध्य से कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन गतिविधियां सामान्य होने पर वॉल्यूम रिकवरी होगी। कीमतों में आक्रामक कटौती कम हुई है और डीलरों को बनाए रखने पर फोकस है। क्रूड ऑयल की स्थिर कीमतों से इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में हैं। ग्रामीण आवास योजनाएं, रीपेंटिंग साइकिल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पेंट सेक्टर को दोबारा ग्रोथ ट्रैक पर लाएंगे।
FMCG सेक्टर: GST 2.0 के बाद स्थिरता लौट रही
GST 2.0 के लागू होने से शुरुआती सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में बाधाएं थीं, लेकिन अक्टूबर के मध्य के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं। कंपनियां MRP घटाकर टैक्स का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। शहरी बाजारों में आधुनिक रिटेल और क्विक-कॉमर्स की बढ़ती पहुंच से मांग मजबूत बनी हुई है। ग्रामीण बाजारों में आय बढ़ने और सरकारी खर्च में सुधार से जल्द रिकवरी की उम्मीद है। प्रीमियमाइजेशन, नए प्रोडक्ट्स और मल्टी-चैनल डिस्ट्रीब्यूशन FMCG की लंबी अवधि की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं।
FY26 तक मजबूत घरेलू मांग से ग्रोथ बरकरार
कंज्यूमर सेक्टर मजबूत घरेलू मांग, घटती लागत और बेहतर ग्रामीण सेंटिमेंट की वजह से स्थिरता में है। त्योहारों ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को मजबूत किया है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य होने, कमोडिटी कीमतों पर कंट्रोल और सरकारी नीतिगत सपोर्ट से FY26 तक वॉल्यूम-आधारित ग्रोथ जारी रहने की संभावना है। ब्रांडिंग, डिजिटल चैनल्स और सप्लाई चेन में निवेश से प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रक्चरल ग्रोथ और मजबूत होगी।
मोतीलाल ओसवाल ने वरुण बेवरेजेस और टाइटन पर जताया भरोसा
Varun Beverages: टारगेट प्राइस- 580 रुपए
वरुण वेबरेजेस ने स्थिर प्रदर्शन किया है। कंपनी का अंतरराष्ट्रीय कारोबार 9% बढ़ा, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोरक्को से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कुल रेवेन्यू 7% बढ़ा, जबकि एडजस्टेड मुनाफा (PAT) 29% ऊपर गया। कम फाइनेंस कॉस्ट और ज्यादा अन्य आय से कुल प्रॉफिट 20% बढ़ा। कंपनी ने Carlsberg के साथ पार्टनरशिप कर एल्कोहॉलिक ड्रिंक्स सेगमेंट में एंट्री ली और 'Adrenaline Rush' नाम का एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया। कंपनी का मानना है कि ग्लोबल फुटप्रिंट और डाइवर्सिफिकेशन के कारण आगे भी ग्रोथ जारी रहेगी। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 580 रुपए (Varun Beverages) रखा है।
Titan: टारगेट प्राइस- 4150 रुपए
टाटा ग्रुप की घड़ी बनाने वाली टाइटन ने Q2 FY26 में मजबूत नतीजे दिए हैं। कंपनी के ज्वैलरी बिजनेस में 19% सालाना ग्रोथ हुई, जबकि सोने की कीमतें 16.4% बढ़ीं। Tanishq के पुराने सोना एक्सचेंज प्रोग्राम ने बिक्री बढ़ाई, जहां नवरात्रि के दौरान 38-40% बिक्री एक्सचेंज से हुई और धनतेरस तक यह 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी की 'नो प्राइस डिडक्शन' पॉलिसी ने ग्राहकों का भरोसा बढ़ाया। Titan का इंटरनेशनल बिजनेस 86% बढ़ा और कंपनी ने भारत में 55 नए स्टोर खोलकर कुल 3,377 आउटलेट्स पूरे किए। प्रीमियम वॉच सेगमेंट में Titan ने 46,000 डॉलर की Nebula Jalsa tourbillon लॉन्च कर लक्जरी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत की। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 4150 रुपए दिया है। अभी इसकी कीमत 3743 (Titan Share Price) रुपए है।
"शेयर मार्केट से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
