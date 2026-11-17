आयातित दवा में गोलमाल? सिप्ला के मुंबई ऑफिस और भिवंडी गोदाम पर DRI ने ली तलाशी; ये है अपडेट
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सिप्ला के मुंबई कार्यालय और भिवंडी गोदाम पर आयातित दवा के वर्गीकरण से जुड़े मामले ...और पढ़ें
HighLights
डीआरआई ने सिप्ला के मुंबई कार्यालय और गोदाम पर तलाशी ली
यह तलाशी आयातित दवा के वर्गीकरण या छूट से संबंधित है
सिप्ला ने अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया, कारोबार पर असर नहीं
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने आयातित दवा के वर्गीकरण या छूट से जुड़े मामले में सिप्ला के खिलाफ कार्रवाई की है। डीआरआई ने कंपनी के विक्रोली स्थित कार्यालय और ठाणे के भिवंडी स्थित गोदाम की तलाशी ली है।
इस बात की जानकारी खुद कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता नियमों के नियमन 30 के तहत दे दी है। सिप्ला ने बताया कि यह तलाशी सोमवार को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत ली गई।
कारोबार पर असर नहीं
दवा कंपनी ने दी गयी जानकारी में कहा, ‘‘यह तलाशी आयातित दवा के तैयार उत्पाद के वर्गीकरण या छूट से संबंधित है।’’ कंपनी ने कहा कि उसने तलाशी की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।
सूचना के अनुसार, इस तलाशी से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
जुलाई-सितंबर तिमाही में सिप्ला का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 35% घटकर ₹878 करोड़ रह गया। इस गिरावट की वजह अदर इनकम में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी रही। इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले के मुकाबले 2.4% गिरकर ₹7,404 करोड़ रहा।
वहीं ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई (EBITDA) सालाना आधार पर 26.7% घटकर ₹1,388 करोड़ रह गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹1,894.75 करोड़ थी।
शेयर कितने पर है?
डीआरआई की तलाशी की खबर के बाद सिप्ला का शेयर आज नीचे फिसला है। करीब 2 बजे कंपनी का शेयर 0.37 फीसदी या 5.10 रुपये गिरकर 1388.90 रुपये पर है।
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