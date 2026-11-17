बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने आयातित दवा के वर्गीकरण या छूट से जुड़े मामले में सिप्ला के खिलाफ कार्रवाई की है। डीआरआई ने कंपनी के विक्रोली स्थित कार्यालय और ठाणे के भिवंडी स्थित गोदाम की तलाशी ली है।

इस बात की जानकारी खुद कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता नियमों के नियमन 30 के तहत दे दी है। सिप्ला ने बताया कि यह तलाशी सोमवार को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 105 के तहत ली गई।

कारोबार पर असर नहीं दवा कंपनी ने दी गयी जानकारी में कहा, ‘‘यह तलाशी आयातित दवा के तैयार उत्पाद के वर्गीकरण या छूट से संबंधित है।’’ कंपनी ने कहा कि उसने तलाशी की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई।

सूचना के अनुसार, इस तलाशी से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।