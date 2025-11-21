Language
    Capillary Technologies India Share Price: लिस्टिंग देख निवेशक हुए परेशान, बोले हमारा क्या होगा, कितना हुआ नुकसान?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:58 AM (IST)

    IPO News: कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का जीएमपी (IPO GMP) निवेशकों को मामूली प्रॉफिट का संकेत दे रहा था। इस आईपीओ ने 21 नवंबर, शुक्रवार को शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ली है। इसकी लिस्टिंग (Capillary Technologies India Share Price) ने निवेशकों का दिल खुश कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये कितने रुपये के मुनाफे पर लिस्ट हुआ और अभी इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है?

    नई दिल्ली। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का जीएमपी (IPO GMP) निवेशकों को मामूली प्रॉफिट का संकेत दे रहा था। इस आईपीओ ने 21 नवंबर, शुक्रवार को शेयर बाजार में एंट्री ली। निवेशक इसकी लिस्टिंग (Capillary Technologies India Share Price देख काफी सर पकड़ रहे हैं। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज लगभग 1 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। 

    सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने पर लिस्ट हुआ और इसका शेयर प्राइस अभी क्या चल रहा है?

    Capillary Technologies India का शेयर प्राइस क्या है?

    ये आईपीओ 5.10 प्रति शेयर के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 577 रुपये प्रति शेयर था। जबकि ये 571.90 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। इससे निवेशकों को लगभग 1 फीसदी का नुकसान हुआ। 

    IPO के बारे में बेसिक जानकारी

    कितना था प्राइस बैंड?

     कैपिलरी टेक्नोलॉजीज ने अपने आईपीओ प्राइस बैंड काफी हाई वैल्यू पर रखा था। इसका प्राइस बैंड 549 से 577 रुपये था।  

    कितना था इश्यू प्राइस?

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों ने एक शेयर 577 रुपये की कीमत पर लिया।  

    कितना था लॉट साइज?

    इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए निवेशकों को 25 इक्विटी शेयर्स पर बोली लगानी थी।

    कितना दिया निवेशकों ने पैसा?

    इस आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए निवेशकों ने 14,425 रुपये निवेश किए। 

    क्या है इश्यू साइज?

    कैपिलरी टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के जरिए 34500 लाख फ्रेश इश्यू  और ऑफर सेल के तहत 9,228,796 शेयर्स जारी किए। ऑफर फोर सेल में 2 करोड़ रुपये शेयर्स कर्मचारियों के लिए रिसर्व रखे गए। वहीं 68,28,001 शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए थे। 



