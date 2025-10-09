Canara Robeco Asset Management IPO : जीएमपी कम, फिर भी आनंद राठी को क्यों है इस आईपीओ पर विश्वास, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में दो बड़े नए आईपीओ की एंट्री हुई है। हालांकि अभी इन दोनों आईपीओ के बारे कम लोग ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी निवेशकों का ध्यान टाटा कैपिटल और एलजी आईपीओ पर ज्यादा टिका हुआ है।

ये दो नए आईपीओ की बात करें तो Rubicon Research IPO निवेशकों के दिल में थोड़ी जगह बना रहा है, क्योंकि इसका जीएमपी काफी आकर्षक है। 9 अक्टूबर को इस आईपीओ का जीएमपी 98 रुपये दर्ज किया गया है। इस आईपीओ से 20.21 फीसदी फायदा होने की संभावना है।

लेकिन Canara Robeco Asset Management IPO का जीएमपी इतना प्रभावी नहीं है। इसलिए निवेशक इस पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दोपहर 12.55 बजे इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन 0.22 गुना हुआ है। इसका मतलब है कि अभी 22 फीसदी ही सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं कुल सब्सक्रिप्शन 0.14 गुना है।

इसके साथ ही Rubicon Research IPO का रिटेल सब्सक्रिप्शन दोपहर 12.58 बजे 0.72 गुना हुआ है। हालांकि Canara Robeco Asset Management IPO में आनंद राठी विश्वास जता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। आनंद राठी को क्यों है विश्वास? आनंद राठी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। इसके साथ ही कंपनी के बारे में कुछ खास बातें भी बताई गई है।