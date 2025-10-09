Language
    Canara Robeco Asset Management IPO : जीएमपी कम, फिर भी आनंद राठी को क्यों है इस आईपीओ पर विश्वास, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:49 PM (IST)

    आज प्राइमरी मार्केट में दो नए मेनबोर्ड आईपीओ की एंट्री हुई है। Rubicon Research IPO का जीएमपी देख निवेशक दीवाने हो गए हैं। हालांकि Canara Robeco Asset Management IPO  का जीएमपी इतना आकर्षक नहीं है, लेकिन आनंद राठी इस आईपीओ पर विश्वास जता रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है और आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं?

    नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में दो बड़े नए आईपीओ की एंट्री हुई है। हालांकि अभी इन दोनों आईपीओ के बारे कम लोग ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी निवेशकों का ध्यान टाटा कैपिटल और एलजी आईपीओ पर ज्यादा टिका हुआ है।

    ये दो नए आईपीओ की बात करें तो Rubicon Research IPO निवेशकों के दिल में थोड़ी जगह बना रहा है, क्योंकि इसका जीएमपी काफी आकर्षक है। 9 अक्टूबर को इस आईपीओ का जीएमपी 98 रुपये दर्ज किया गया है। इस आईपीओ से 20.21 फीसदी फायदा होने की संभावना है। 

    लेकिन Canara Robeco Asset Management IPO का जीएमपी इतना प्रभावी नहीं है। इसलिए निवेशक इस पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दोपहर 12.55 बजे इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन 0.22 गुना हुआ है। इसका मतलब है कि अभी 22 फीसदी ही सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं कुल सब्सक्रिप्शन 0.14 गुना है। 

    इसके साथ ही  Rubicon Research IPO का रिटेल सब्सक्रिप्शन दोपहर 12.58 बजे 0.72 गुना हुआ है।  हालांकि  Canara Robeco Asset Management IPO में आनंद राठी विश्वास जता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। 

    आनंद राठी को क्यों है विश्वास?

    आनंद राठी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। इसके साथ ही कंपनी के बारे में कुछ खास बातें भी बताई गई है। 

    कंपनी के बारे में खास बातें

    • आनंद राठी की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी एएमसी (Asset Management Co.) कंपनी है। इस कंपनी को केनरा बैंक और Robeco (होंग कोंग कंपनी) द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसमें 49 फीसदी Robeco और 51 फीसदी केनरा बैंक का है। इस कंपनी के तहत अभी 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाई जा रही है। 
    • ये कंपनी अलग-अलग कंपनी में निवेश कर, निवेशकों को डायवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाकर देती है। 
      वित्त वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2023-24 वित्त वर्ष 2024-25
    रेवेन्यू 2046 3181 4037
    EBITDA 1129 2011 2641
    • इसके साथ ही बीते तीन साल कंपनी के रेवेन्यू में एक ग्रोथ देखने को मिली है। 

    आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

    आनंद राठी की इस रिपोर्ट में इस आईपीओ को फुली प्राइस्ड कहा गया है। इसके साथ ही इस आईपीओ में लंबे समय तक निवेश करने की सलाह दी है। 

    IPO के बारे में बेसिक जानकारी

    शेयर्स इश्यू होने से पहले

      फीसदी
    प्रमोटर्स 100
    पब्लिक 0

    शेयर्स इश्यू होने के बाद

      फीसदी
    प्रमोटर्स 75
    पब्लिक 25

    बेसिक डिटेल

    • पब्लिक इश्यू- 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 253 रुपये से 266 रुपये
    • लॉट साइज 56 शेयर्स

    इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों को 14,896 रुपये निवेश करने होंगे। 