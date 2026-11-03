IPO News: अंबानी की Jio से भी तगड़ी लिस्टिंग! दो कंपनियों की शेयर बाजार में एंट्री; 65% तक दिया मुनाफा
आज शेयर बाजार में बीएलएस पॉलिमर्स और एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ लिस्ट हुए। बीएलएस पॉलिमर्स ने 65 फीसदी और ...और पढ़ें
HighLights
बीएलएस पॉलिमर्स आईपीओ 65% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ
एसएफसी एनवायर्नमेंटल आईपीओ 7.6% प्रीमियम पर लिस्ट
आज शेयर बाजार में दो आईपीओ की लिस्टिंग हुई
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में दो मेनबोर्ड के आईपीओ की लिस्टिंग हुई। इनमें बीएलएस पॉलिमर्स (BLS Polymers IPO Listing) और एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज (SFC Environmental Technologies IPO Listing) शामिल हैं। इनमें से एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज का शेयर 7.6 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, मगर बीएलएस पॉलिमर्स ने 65 फीसदी प्रीमियम पर डेब्यू किया है। आइए जानते हैं किस कंपनी ने कितने प्रीमियम पर शेयर बाजार में एंट्री की।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)