IPO News: अंबानी की Jio से भी तगड़ी लिस्टिंग! दो कंपनियों की शेयर बाजार में एंट्री; 65% तक दिया मुनाफा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में दो मेनबोर्ड के आईपीओ की लिस्टिंग हुई। इनमें बीएलएस पॉलिमर्स (BLS Polymers IPO Listing) और एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज (SFC Environmental Technologies IPO Listing) शामिल हैं। इनमें से एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज का शेयर 7.6 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, मगर बीएलएस पॉलिमर्स ने 65 फीसदी प्रीमियम पर डेब्यू किया है। आइए जानते हैं किस कंपनी ने कितने प्रीमियम पर शेयर बाजार में एंट्री की।