    दिवाली से पहले BHEL को MP की मोहन सरकार से मिला 15 हजार करोड़ का बड़ा ऑर्डर, अक्टूबर में रॉकेट बनेंगे शेयर!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:23 PM (IST)

    BHEL Share News दिवाली से पहले सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) को मध्य प्रदेश सरकार से 13000-15000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अमरकंटक और सतपुड़ा यूनिटों में 660 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट के लिए है। दिवाली से पहले कंपनी को मिले इस ऑर्डर से निवेशकों में उत्साह है।

    दिवाली से पहले BHEL को MP की मोहन सरकार से मिला 15 हजार करोड़ का बड़ा ऑर्डर

    नई दिल्ली। BHEL Share News: दिवाली से पहले सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला है। एक्सचेंज को दी गई सूचना में कंपनी ने बताया कि उसे MP पावर जनरेटिंग कंपनी से 13,000-15,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

    बीएचईएल ने कहा कि उसे मध्य प्रदेश के अमरकंटक यूनिट में 660 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए ऑर्डर मिला है। साथ ही एमपी पावर जनरेटिंग की सतपुड़ा यूनिट में 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भी ऑर्डर मिला है।

    कंपनी ने बताया कि कार्य आदेश में उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के साथ-साथ परियोजनाओं के लिए सिविल कार्य भी शामिल हैं। कंपनी ने आगे बताया कि प्रत्येक पावर प्लांट परियोजना 57 महीनों की अवधि में पूरी की जाएगी।

    GST नोटिस को लेकर भी मिली गुड न्यूज

    एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में, बीएचईएल ने मंगलवार को कहा कि उसे जीएसटी मांग मामले में हैदराबाद के अपील-II आयुक्तालय, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर आयुक्त से अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है। BHEL के अनुसार, उसे इस वर्ष मार्च में 10.76 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग आदेश मिला था, जिसमें 1.07 करोड़ रुपये का जुर्माना और 7.74 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल था। कंपनी ने बाद में इस आदेश के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपील की।

    कंपनी को अब इस मामले में हैदराबाद के अपील आयुक्त से एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राधिकारी ने अपील को स्वीकार कर लिया है और ब्याज व जुर्माने सहित जीएसटी की मांग को रद्द कर दिया है।

    अक्टूबर में भाग सकते हैं BHEL के शेयर?

    इस साल अब तक भेल के शेयर 2 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुके हैं, जबकि पिछले 6 महीनों में यह 12 फीसदी से अधिक भाग चुके हैं। बात अगर पिछले एक महीने की करें तो पिछले एक महीने BHEL के शेयर 12 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी को लगातार बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में अक्टूबर में भी इसके शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। आज यानी 30 सितंबर को NSE पर भेल के शेयर 2.09 फीसदी उछलकर 238.85 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)