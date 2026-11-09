BEML Stock Outlook: हाई-स्पीड रेल से चमकेगा शेयर? ₹21400 करोड़ के ऑर्डर पर 56% अपसाइड का अनुमान; Elara ने बढ़ाया टारगेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रेलवे और डिफेंस सेक्टर से मिल रहे बड़े ऑर्डर BEML के शेयर में नई तेजी की वजह बन सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल (Elara Capital) का अनुमान है कि कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 56% तक की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2,830 रुपए से बढ़ाकर 3,040 रुपए कर दिया है। 6 नवंबर 2026 को शेयर 1,953 रुपए पर बंद हुआ था। इस हिसाब से इसमें करीब 56% की संभावित बढ़त दिख रही है।

एलारा के मुताबिक, रेलवे और मेट्रो कारोबार में बेहतर एक्जीक्यूशन, नए ऑर्डर मिलने और ऑपरेशनल प्रदर्शन में सुधार से कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि, निवेशकों के लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि BEML अपने बड़े ऑर्डर को कितनी तेजी से कमाई में बदल पाती है और मुनाफे का मार्जिन कितना बढ़ा पाती है।

रेलवे कारोबार बना ग्रोथ का बड़ा इंजन BEML का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 42% बढ़कर 1,190 करोड़ रुपए रहा। यह एलारा के अनुमान से 18% ज्यादा है। इस ग्रोथ में रेलवे और मेट्रो कारोबार की बड़ी भूमिका रही। कंपनी को वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट, बेंगलुरु मेट्रो कोच और LHB कोच की सप्लाई से फायदा मिला।

डिफेंस और एयरोस्पेस कारोबार में भी दोहरे अंकों की ग्रोथ का अनुमान है, जबकि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कारोबार की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा ऑर्डर की डिलीवरी बढ़ने से अगले 2-3 साल तक कंपनी की ग्रोथ मजबूत रह सकती है।

एलारा के मुताबिक, इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स में कमी से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। कंपनी मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 के लिए डबल डिजिट EBITDA मार्जिन का अनुमान बरकरार रखा है। ₹21400 करोड़ का ऑर्डर बुक BEML को सितंबर तिमाही में 6,230 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले, जो पिछले साल की समान अवधि से 130% ज्यादा हैं। इसमें हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनसेट सप्लाई का 5,400 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्रमुख रहा। इसके साथ ही कंपनी का कुल ऑर्डर बुक तिमाही आधार पर 31% बढ़कर 21,400 करोड़ रुपए हो गया।

Elara का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में कंपनी को 12,000-13,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इसमें रेलवे-मेट्रो और डिफेंस सेक्टर की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य पूरे वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हासिल करना है।

रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, लेकिन जोखिम भी BEML मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान पहले के 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। एलारा को वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच कंपनी की कमाई में सालाना 25% CAGR से बढ़त की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने सितंबर 2028 के अनुमानित EPS के 37 गुना वैल्यूएशन के आधार पर नया टारगेट तय किया है।