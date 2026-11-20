बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार एक ऐसा जुआं हाै, अगर यहां सूझ-बूझ और रिसर्च के साथ पैसा लगाया जाए तो आदमी करोड़पति भी बन जाता है और एक करोड़पति कंगाल भी हो जाता है। एक ऐसा ही शेयर है जिसने निवेशकों को मालामाल किया था। शेयर का नाम आजाद इंजीनियरिंग है। इसी कंपनी में सचिन ने आईपीओ से पहले ही निवेश किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सचिन ने इस कंपनी में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो बाद में 130 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, अभी वर्तमान में सचिन इसके निवेशक हैं या नहीं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। क्योंकि जब किसी कंपनी में किसी निवेशक की हिस्सेदारी 1 फीसदी से ज्यादा होती है तभी कंपनी को उसके बारे में जानकारी देनी होती है। उस समय सचिन की हिस्सेदारी 0.68% थी। अब इसी कंपनी से बड़ा अपडेट आया है।

कंपनी के प्रमोटर ने 3500000 शेयर बेच दिए है। इसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी। आजाद इंजीनियरिंग के प्रमोटर राकेश चोपदार ने कंपनी में अपनी 5.4% हिस्सेदारी बेच दी, जबकि निवेशक आकाश माणिक भंसाली ने 18 नवंबर को ओपन-मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए ग्रीनलेम इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली।

इस भाव से बेचे गए शेयर प्रमोटर राकेश चोपदार ने 35 लाख शेयर बेचे, जो आजाद इंजीनियरिंग की पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 5.4% हिस्सा हैं। ये शेयर 2,286.15 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए, जिससे कुल 800.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह कंपनी एयरोस्पेस, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के लिए प्रिसिजन-फोर्ज्ड और मशीन्ड कंपोनेंट्स बनाती है।