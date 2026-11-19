नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप को बिहार में बड़ी जीत मिली है। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती कस्बे में आगामी 2,400 मेगावाट के बिजली संयंत्र से बिजली निकासी के लिए एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है।

भारत की प्रमुख निजी क्षेत्र की बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी ने एक बयान में कहा कि टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिए हासिल की गई इस परियोजना के चालू होने पर सालाना 500 करोड़ रुपए का टैरिफ प्राप्त होगा।

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, "पीरपैंती ट्रांसमिशन योजना 2,400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए एक मजबूत बिजली निकासी प्रणाली तैयार करेगी और बिहार के ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगी। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ेगी और राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "हम देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन देने वाले विश्वसनीय और कुशल ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

कब तक पूरा होगा काम

इस परियोजना को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे 2028 की अंतिम तिमाही तक पूरा किया जाएगा।

अदाणी समूह की कंपनी ने कहा कि पीरपैंती पावर प्लांट से बिजली निकासी के अलावा यह परियोजना राज्य के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करेगी और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।

परियोजना पूरी होने के बाद एईएसएल के पोर्टफोलियो में 881 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनें और 3,160 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जुड़ जाएगी। इससे कंपनी का कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़कर 30,683 सीकेएम और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 1,46,585 एमवीए हो जाएगी।

कितना होगा खर्च

इस परियोजना के साथ AESL का ट्रांसमिशन पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अब 91,500 करोड़ रुपए हो गया है।

इस परियोजना में झंझारपुर, बैथौली और बेगूसराय में चार गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) का निर्माण और उनसे जुड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता विकसित करना शामिल है।

ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे में 400 केवी डीसीडीएस की पीरपैंती-झंझारपुर, पीरपैंती-बेगूसराय और बेगूसराय-बख्तियारपुर लाइनें शामिल होंगी। इसके अलावा 220 केवी की झंझारपुर-बैथौली और बेगूसराय-बेगूसराय टाउन लाइनें भी बनाई जाएंगी।

इसमें झंझारपुर में मौजूदा 220 केवी और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की लूप-इन लूप-आउट (एलआईएलओ) व्यवस्था और बख्तियारपुर जीएसएस में 400 केवी लाइन बे का निर्माण भी शामिल होगा।

एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 1,46,585 एमवीए है।

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