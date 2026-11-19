बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों के लिए एक नया प्लान बनाया है। अगर यह प्लान लागू होता है तो, लगभग 6.3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। जब भी आपके मन में PF का पैसा निकालने का ख्याल आता है तो इसके लिए कई शर्तें पूरी करने की बात याद आती है।

लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब आप हर महीने किस्तों में EPF का पैसा निकाल सकते हैं तो? जी हां EPFO के नए प्लान के तहत कर्मचारी अपनी जरूरत के मुताबिक हर महीने, तीन महीने या साल में एक बार पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। खाते में बची रकम पर पहले की तरह ब्याज भी मिलता रहेगा।

तीन अलग-अलग विकल्पों से निकलेगा पैसा? नई व्यवस्था में सबसे खास बात यह है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी PF रकम निकालने के जगह कुछ हिस्सा छोड़ सकेंगे। इसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से आप हर महीने, तिमाही या सालाना पैसा निकला सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो एकमुश्त पैसे निकालकर कुछ पैसे खाते में छोड़े दें और धीरे-धीरे उसे निकाल सकते हैं।