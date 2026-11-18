बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आप भी नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है, तो अब आपको अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी पाने के लिए हर बार EPFO यानी एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बता दें कि EPFO ने अपने सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए WhatsApp के माध्यम से कई सर्विसेज शुरू की हैं।

क्या है खास? EPFO ने WhatsApp सर्विस शुरू की है जिसकी सहायता से आप घर बैठो अपने PF अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने पीएफ अकाउंट में हुए पिछेल 5 ट्रांजैक्शन्स की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सर्विसेज की सबसे खास बात यह है कि आप अब EPFO WhatsApp के जरिए EPFO Passbook डाउनलोड कर सकते हैं।

WhatsApp से कैसे मिलेगा EPFO की सर्विस का फायदा? सर्विस लॉन्च करने के साथ-साथ EPFO ने इनका इस्तेमाल भी काफी आसान बना दिया है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFO के ऑफिशियल मोबाइल नंबर +91 87964 41800 पर Hi लिखकर भेजना होगा। इसके साथ ही आप EPFO के X अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्टर में मौजूद QR कोड को स्कैन करके भी इस सर्विस तक पहुंच सकते है।

मैसेज भेजने के बाद आपको एक वेलकम मैसेज आएगा। इसके बाद अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। भाषा चुनने के बाद WhatsApp पर EPFO की अलग-अलग सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से EPFO Passbook को डाउनलोड कर सकते हैं।